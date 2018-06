SOUTĚŽ: Poznáte, koho představuje sexy Genzer v latexu?

V úterý večer odvysílá televize Prima další díl improvizací Michala Suchánka, Richarda Genzera, Ondřeje Sokola a Igora Chmely. Tentokrát to bude díl plný hrdinů, v němž nebude chybět ani ten největší z nich - Chuck Norris.

Ve hře Party se Richard Genzer nasouká do latexového korzetu a v "sexy" oblečku neváhal ani před publikem roztáhnout nohy a políbit kolegu. Poznáte, co představuje? Genzer může hrát - a) životem zklamanou subretu, b) přísnou bordelmamá, c) svérázného Amora.

Odpovědi pošlete na adresu revue@idnes.cz do úterý 22 hodin. Vylosované výherce odměníme tričkem.