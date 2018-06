Gentlemani ještě nevymřeli

Jeden anglický filozof kdysi napsal: "Král sice pozvedne muže do šlechtického stavu, ale gentlemana z něho neudělá." Takovým rádcem budoucího gentlemana je zato kniha Opravdový gentleman. Nestačí mít totiž perfektně uvázaný motýlek. Dokonalého gentlemana dělá i to, že si s motýlkem na krku dá místo lahve laciného vína sklenku šampaňského. Vstane, když ke stolu přijde dáma, a při nástupu do člunů dá přednost dětem a ženám. Skeptik si povzdychne, že takový poslední gentleman klesl na dno moře s Titanikem, ale chyba lávky. Moderní publikace řadí k ukázkovým gentlemanům vedle prince Charlese nebo herce Seana Conneryho také režiséra Woodyho Allena (pro jeho typický zmačkaný klobouk do deště) nebo umělce Salvadora Dalího (pro jeho originální knír) a Andyho Warhola. Ten poslední si své členství v klubu gentlemanů zasloužil lehkostí, s jakou pozvedl džínsy na společenský oblek, ale i vážností, s jakou přistupoval k nákupu spodního prádla. Co je pro zrod nového gentlemana důležité, lze odhadnout i podle počtu stran, které se v knize věnují jednotlivým tématům: deset pojednává o kloboucích, dvacet o košili, čtyřicet o botách. Dále je navýsost důležité všímat si detailů. S největší pečlivostí vybírat manžetové knoflíčky (pokud dnes ještě někdo vůbec ví, co to vlastně je), náramkové hodinky, deštník, ale i kapesní láhev a nůž. Pravý gentleman se zamyslí i nad tím, zda před cigaretou nedá přednost dýmce či doutníku, protože ví, že "cigareta nebyla původně nic jiného než odpadový produkt. Tabák, který zbyl při výrobě doutníků, se zabalil do papíru a kouřil se." Čtenář se samozřejmě v knize dozví, že ke smokingu patří černý motýlek, k fraku bílý (aby si hosta nepletli s personálem) a na svatbu smí ženich obléknout šedý žaket. K němu šedá vesta, proužkové kalhoty, šedý cylindr (na pohřeb černý), šedé jelenicové rukavice, stříbrošedou kravatu a boty typu Oxford. (Lze si však obout i botu se sponou nebo mokasíny.) Kdo se prokouše všemi záludnostmi společenského odívání, čeká ho za odměnu kapitola velmi příjemná. Týká se domácího pohodlí a následovat ji může i naprostý greenhorn mezi gentlemany: "Ranní domácí plášť neboli župan oblečený přes noční úbor je natolik elegantní, že v něm můžete jít ráno pro pečivo. Pekařka jen užasne. Široký noční kabátek je daleko slušivější než obepínající pyžamo. Nejpohodlněji se však spí naprosto bez ničeho." Bernhard Roetzel: Opravdový gentleman (Tradice - Noblesa Styl), vydalo nakladatelství Slovart 2001, 355 stran, cena 399 KčKravaty se neustálým vázáním uzlů velice namáhají, a proto je třeba ušetřit je dalšího nešetrného zacházení. Především rozvazování uzlu by mělo být nenásilné. Doporučuje se pak snímat kravatu oběma rukama najednou, přes hlavu a po zvednutí límečku, nikoli jejím stahováním k jedné straně. Pomačkanou kravatu je nejlépe uchopit za užší konec a omotat kolem zápěstí. Takto svinutá se má ponechat přes noc odpočinout. Kravaty se nikdy neperou.Žádné boty se nenosí dva dny po sobě. Potřebují v každém případě jeden den odpočinku, když je hodně vlhko, tak dva dny. Jestliže jsou uvnitř mokré, vyplníme je novinovým papírem. Tak lze botám prodloužit až trojnásobně životnost. Boty ukládáme zásadně napnuté na kopyto. Mokasíny musí být daleko vypnutější než zavazovací boty, protože se po sundání hned prohnou. Není ale zcela jasno, zda boty napínat ihned, ještě teplé, nebo až po provětrání.