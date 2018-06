Geňa zhubl už o šestnáct kilo

"Mně už se smála moje dcera, že jsem tlusťoch," přiznává jednačtyřicetiletý bavič. "A jednou mi povídá, ty jsi tlustej jako támhleten pán. A když jsem se po něm podíval, tak to byl opravdu přímo globus. Proto jsem si řekl, že s tím už něco musím udělat. Kvůli dceři a samozřejmě také mojí ženě, i nakonec kvůli sobě."

A tak se Geňa rozhodl, že zhubne. "Od kamaráda z Ameriky jsem dostal speciální koktejly a funguje to. Je to přímo super. Shodil jsem už šestnáct kilo a to je znát. Pro mne je to úžasné. Dokonce některé věci, které jsem měl na sebe a chtěl je vyhodit, mi teď zase už padnou. A také jsem si díky zhubnutí zachoval svoji heterosexualitu," směje se Geňa.

Nechce ani intelektuálně zakrnět

V TELE TELE se s Michalem Suchánkem, Josefem Cardou a Veronikou Žilkovou pořádně vyřádili. Ale nic netrvá věčně. "Nastal čas skončit to. Byl to kus mého života, protože jsme si tam sedm let dělali, co jsme chtěli, a i jsme si vydělali. Ale nechceme se Suchošem zakrnět, proto jsme se rozhodli lidi bavit v novém pořadu Mr. GS, který se teď vysílá každou neděli na Nově."

A co že mohou diváci od něj očekávat? "Přesně střižená saka, nažehlené košile, nablýskané polobotky, čtyřnohý stůl, kožená křesla a kožené úsměvy. A dva hosty. Kritérium pro jejich výběr je jednoduché. Kdo má čas, tak přijde. Nebo ho přiveze taxi. Spíš než talk to je show," říká Richard Genzer.