Geňa se Suchošem chystají talkshow

Ani jeden z protagonistů bývalého nováckého pořadu Tele Tele, si zatím na nedostatek práce nestěžuje. Podle Genzera p rý pořád něco dělají. "Snažíme se, třeba připravujeme něco pro divadlo. Dokud to nebude hotové a přikleplé, nebudu o tom ale mluvit," brání se Genzer.

Zatím oba herci účinkují v muzikálu Tři mušketýři, Genzer se dokonce objeví na Nově v novém pořadu založeném na improvizaci herců Zvoňte dvakrát. Diváci, ale ani jeho tvůrci netuší, jak skončí, dokonce co se stane příští vteřinu. "Ten pořad se mi celkem líbí, je to dobrý nápad. Já se v něm objevím asi na deset minut - zahrál jsem si policistu. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat," těší se.

Víc času má teď rozhodně na svoji šestiletou dceru Viktorii. Spolu s ní i s manželkou Lindou Finkovou se objevil také na premiéře filmu Žraloci 3D v pražském kině Oskar IMAX.

Viktorka se prý jen tak něčeho nelekne. Odmala je zvyklá chodit na všechna divadelní představení i muzikály, které zajímají její známé rodiče, a samozřejmě i na ty, v nichž máma nebo táta hrají. Chodí do první třídy a učení jí jde. "Je to šprtka. To já nebyla nikdy. Sice jsem měla skoro samé jedničky nebo vyznamenání, ale byla jsem líný flákač. Ona je rychlá po mně a ještě ji to baví," říká zpěvačka Linda Finková, která učí druhým rokem na konzervatoři zpěv a hraje například v muzikálech Tři mušketýři v Divadle Broadway či Tajemství v Kalichu.