Lidé mě nepoznávají, přiznala hvězda seriálu Hra o trůny

Herečka hraje ostřílenou bojovnici od roku 2012, ale role v kultovním seriálu její život nijak dramaticky nepoznamenala.

„Lidé mě opravdu nepoznávají. Teď možná trochu víc, protože v této řadě více hraji. Seriál Hra o trůny snad ovlivnil to, jaké konkurzy jsem udělala, ale to je těžko říct,“ prohlásila herečka v pořadu Good Morning Britain.

Když už ji lidé přece jen poznají, chtějí samozřejmě vědět, jak bude seriál pokračovat a co se stane s hlavními postavami, ale Whelanová by jim to nikdy neprozradila. „Hodně lidí mi také říká: Neprozrazuj mi to! Ale já bych to stejně neudělala. Jsem dobře vyškolená v držení jazyka za zuby,“ říká.

Přestože je herečka přesvědčená, že Hra o trůny v dohledné době z obrazovek nezmizí, pracuje na britském sitcomu Upstart Crow.

Poslední epizoda šesté série Hry o trůny měla premiéru v neděli 26. června. Na další sezonu se diváci mohou znovu těšit na jaře příštího roku.