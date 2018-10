Artertonová procitla po MeToo a přepsala svou roli. S Bondem by nespala

„Napsala jsem tento krátký příběh, kvůli kterému možná budu mít potíže. Jmenuje se Probuzení (termín, který znamená nové společenské uvědomění) Bondovy ženy a je to o tom, co měla moje bondgirl udělat,“ popsala herečka příběh, kterým naráží i na aféru producenta Harveyho Weinsteina. Její povídka vyjde v nové knize Feministky nenosí růžovou (a jiné lži), do níž přispěly také Emma Watsonová nebo Keira Knightley.

Artertonová ve filmu coby bondgirl Strawberry Fieldsová po pár minutách skončila s agentem 007 v posteli. Herečka, které bylo v době natáčení 22 let, nyní Bonda popsala jako predátora, jenž mladé agentce slíbil pomoct s kariérou, pokud se s ním vyspí. Na druhý den ji ale našli zavražděnou ve vaně.

Podle nové verze herečky se její postava zachová jinak. Postěžuje si, jak chlípně na ni Bond zírá, a vadí jí i poznámka, kterou pronesl, když se potkali. „Nemám zájem o flirtování s vámi, jsem tady pracovně,“ odpoví bondgirl neohroženému agentovi Jejího veličenstva a odmítne s ním jít do pokoje.

Sice je atraktivní, ale je o 20 let starší, právě se potkali a je to kolega. „Plus pověst toho muže. Nezemřou ženy, které jdou do jeho hotelového pokoje a vyspí se s ním, nějakým strašlivým, i když ikonickým způsobem? Ne, ne. Já ne,“ říká si uvědomělá postava podle Artertonové a odejde nezneuctěná.

