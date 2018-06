Geislerová touží po vlastní kolekci oblečení

"To oblečení se mi líbí, je takové křehko-drzé, přesně takové, jako je ona sama. Když si šaty vezmete k džínám, je to drzost, když je obléknete samotné, vyjadřují křehkost," přemítala nad kolekcí, kterou Mossová vytvořila pro TopShop.

Geislerová s touto značkou spolupracuje a je ráda, že se z Londýna, kde se s ní seznámila poprvé, dostala již do Prahy.



Aně Geislerové to v modelech Kate Mossové moc slušelo.

"Mám londýnskou módu ráda, je taková ‚voražená‘, rebelská. Škoda, že ještě nedorazily čapky, ty nosím ráda," posteskla si při vybírání oblečení v obchodním centru Palladium. Z obchodu si ale přesto odnesla několik plných tašek, smlouva s firmou jí totiž umožňuje pravidelné pořizování zboží v domluvené cenové relaci.



V prodejně kromě Ani a jedné z modelek zapózovala i Iveta Benešová a Niceland.

Hereččina vlastní kolekce oblečení by rozhodně vycházela z jejího naturelu a vkusu. "Samozřejmě bych myslela na to, co se líbí mně, nebo třeba mým sestrám. Navrhnout nějaké kabátky nebo svetříky, to by mě vážně hodně bavilo," říká Geislerová.

Kdo ví, možná brzy otevře vedle cukrárny, která prý mimochodem výtečně prosperuje, také svůj vlastní módní salon. - čtěte Aňa Geislerová je prodavačkou ve vlastní cukrárně