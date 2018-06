Geislerová splní sen zesnulému otci, zahraje si se Schimanskim

"Schimanski byl idol mého tatínka, který se tohoto mého setkání bohužel nedožil. Ale vím, že kdyby ještě žil, měl by radost a určitě by byl šťastný," řekla Geislerová iDNES.cz.

Přestože herečka mluví o natáčení v Berlíně jako o jisté herecké výpomoci, jisté je, že ji připravovaný projekt pracovně nesmírně těší. I kvůli době, do níž bude příběh zasazen. "Je to detektivní trilogie ze šedesátých let. Moje role nebude nijak výrazná, ale do Berlína se těším i proto, že je to už dlouho, co jsem tady naposledy točila."

Aňa Geislerová navrhuje pro značku pietro filipi

Po setkání s Götzem Georgem se jí symbolicky uzavře i jiný kruh. Ten, který se týká její kariéry návrhářky: "Je to právě Schimanski, kdo mě naučil nosit oblíbené modré svetříky. Mám je ráda."

V dráze módní návrhářky ostatně pokračuje. Jak sama zdůrazňuje, nebýt značky pietro filipi, která ji ke spolupráci oslovila, vlastní návrhy by světlo světa nikdy nespatřily.

"Není to ani tak koníček, jako moje druhé zaměstnání, které mám díky nabídce této firmy. Nebýt toho, že veškeré náklady jdou na její hlavu, vlastní návrhy bych si mohla dát tak akorát do šuplíku. Naštěstí se ale kolekce dobře prodává, což je snad i jisté měřítko kvality. Prodeje rozhodují," zdůrazňuje Geislerová. "Je to krásné setkání s lidmi, kteří zde upracují."

Aňa Geislerová a režisér Bohdan Sláma. - Natáčení snímku Čtyři slunce v Miroticích na Písecku.

Stěžejní je však pro ni i nadále herectví. Její výkony brzy zhodnotí diváci stanice HBO, na níž poběží první český seriál Terapie. Pak se herečka objeví i ve filmu Bohdana Slámy Čtyři slunce či v trilogii Jiřího Stracha Ztracená brána.