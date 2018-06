Geislerová slibuje: Už nebudu nadávat

Populární herečka si před pár dny odvezla z firmy ŠtěpánekAuto zajetého citroëna. Firma, v níž mimochodem od března letošního roku pracuje herec Marek Vašut jako P.R. ředitel, jí vůz zapůjčila na dobu neurčitou.

"Vybrali jsme si asi ze tří možností. Citroëna jsme ještě nikdy neměli, tak jsme si řekli, že ho vyzkoušíme," vysvětluje volbu vozu Geislerová.

Řidička je prý emotivní. "Záleží na tom, s kým jedu. Hrozně ráda řídím, a když jedu sama, tak umím být ještě stále spontánní. Občas si i zamyškuju, ale pak se za sebe stydím. Ale když vozím děti, tak jsem podprůměrný důchodce, to jsem opravdu strašně opatrná. Jakékoliv úrazy a úmrtí v autě považuju za strašně zbytečné."

V autě, kde samozřejmě nechybí ani autosedačky pro její dvě děti, si bude dávat vedle řízení pozor i na pusu. "Bruno až teprve teď začal pořádně mluvit a opakovat a nedávno jsem něco hodně sprostě pokřikovala a on se tak pro sebe ptal: co to říká máma? Preventivně jsem si nafackovala, aby pochopil, že to byl omyl," slibuje herečka.



ŠtěpánekAuto se prostřednictvím P.R. ředitele Marka Vašuta snaží sponzorovat filmy. "Nejvíc mě baví a nejvíc rozumím světu filmu, tak bychom měli sponzorovat filmy. A spojení českého filmu jako takového s Aňou Geislerovou je myslím nabíledni," vysvětluje spolupráci firmy s herečkou.