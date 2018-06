Geislerová propůjčila tvář reklamě

Česko srovnává krok se světem. K propagaci výrobků jsou už i u nás vyzývány osobnosti, které ve svém oboru hrají první ligu. Mezi ně patří i herečka Aňa Geislerová.

Ve filmu zazářila už jako patnáctiletá (Requiem pro panenku) a dalšími příležitostmi jenom potvrzovala, že je talentovanou herečkou. Triumfem byl Český lev za hlavní ženskou roli ve filmu Želary, kterého letos získala.

A právě do Lucerny na slavnostní předávání cen si už vyšlápla v lodičkách z jarní kolekce C&A (linie inspirovaná padesátými léty).

Zanedlouho bude Aňa k vidění i v dalších modelech, a to na světelných poutačích zastávek městké hromadné dopravy.

Aňa začínala jako modelka

Kampaň nafotila herečka ve Vídni krátce předtím, než se vydala s Želary na Oscary. Připomněla si tak svoje teenagerovská léta, kdy zkoušela štěstí jako modelka. Tenkrát však dostávala práci jenom díky svému půvabu, zatímco zástupci C&A ji oslovili coby výraznou osobnost. A Geislerová na jejich nabídku kývla.

"Kdybych si myslela, že mi to může ublížit, tak bych to neudělala," říká. Zdá se, že časy, kdy herci považovali propagaci určitého zboží za devalvaci své ceny, jsou už pryč. Aňa by prý bez obav natočila i televizní reklamu.

Její sestra Ester šla ještě dál. Před dvěma lety, tedy v době, kdy už měla za sebou pár rolí ve filmu, se zúčastnila soutěže pro začínající modelky - Elite Model Look, kterou nakonec vyhrála. Dnes má smlouvu s firmou Kotex-dámská hygiena a byla tváří Kenvela (oblečení).

A jak se staví Aňa k módě? "Za oblečení utrácím strašně nerada. Považuji to za zbytečné," říká. Nejčastěji prý nakupuje v secondhandech.

V těchto dnech Aňa Geislerová točí černou komedii s pracovním názvem Sklapni a zastřel mě. Hraje v ní manželku Karla Rodena. O své postavě říká: "Je to hrozná potvora, zajímají ji jenom prachy." Doma má také scénář, který si před pár dny přivezla z Los Angeles. Zatím se však do něj nepodívala. "Číst scénář, to chce soustředění, a na to teď nemám čas," tvrdí herečka.

Herci v reklamě:



Jitka Schneiderová - Garnier (vlasová kosmetika)



Michal Dlouhý - Pietro Filippi (dámská a pánská móda)



Markéta Hrubešová - Lux (mýdlo)



Marek Vašut - Douwe Edgberth (káva)



Eva Holubová - Karneval (kabelová televize)



Tatiana Vilhelmová - T-Mobile (mobilní síť)



Tomáš Hanák - Oskar (mobilní síť)