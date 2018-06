Geislerová předvedla nový účes, Nováková exotického přítele

V krátkém blond účesu, nápadně podobném tomu slavné zpěvačky Vicktorie Beckhamové, se na vyhlašování nominací Českého lva objevila herečka Aňa Geislerová.- více o cenách Český lev zde

"Je to spíš okupace než beckhamka," prohlásila o své nové image Aňa. Podle jejích slov v ní nemá prsty nová role, ale jen obyčejná touha po změně.

Pozornost poutal na party po přímém přenosu také exotický snědý mladík, který se celý večer nehnul od sympatické tmavovlásky Sandry Novákové. Z mladíka se vyklubal její přítel, sedmadvacetiletý brazilský hudebník Santiago, s nímž se potkala v říjnu loňského roku na prestižní barmanské soutěži Mattoni Grand Drink 2007 v lotyšské Rize.

"Santiago tam vystupoval jako host v kapele zpěvačky Yvonne Sánchez, nějak to tam zajiskřilo a od té doby jsme spolu. Strávili jsme spolu i Vánoce," říká šťastně a zamilovaně vypadající herečka, známá například ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. V zemi svého milého zatím nebyla a v nejbližší době se do ní ani nechystá. Důvodem je pracovní vytížení.

"Připravuju celovečerní film s Martinem Kotíkem, bude to komedie. No a svůj písničkový pořad Barování jsem přestěhovala ze studia Rubín kvůli velkému zájmu diváků do Carpe Diem. Tam vypukne ve větším stylu 23. března a hodlám mu věnovat víc energie," uzavírá Nováková.

