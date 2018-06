VIDEO: Být chvíli v klidu, do pěti minut spím, říká matka Geislerová

Je současný život Ani Geislerové takový, jaký si přeje mít?

Je. A hlavně mám filosofii, že se žije den po dni. A když se ptáte na dnešní den, tak ten je perfektní.

A platí to i v případě Ani coby maminky na plný úvazek?

Myslím, že kdybyste mě nechali chvíli v klidu, že usnu do pěti minut.

Takže jste se už naplno pustila i do práce?

Už dva měsíce točím. Dokončili jsme jeden film a teď dokončujeme jeden seriál s Honzou Hřebejkem a pak si dám teprve pauzu.

Umíte být vůbec v klidu?

Furt mluvím o klidu a o tom, jak se na něj těším, že ho chci, ale uvědomila jsem si, že už ho neumím vytvářet a ani dobře snášet. Musím se zamyslet nad tím, jestli všechno, co dělám, chci, a nebo jestli chci ten klid. Ale stejně si myslím, že ten klid moc dlouho nevydržím.

Potkáváme se na křtu kalendáře Stock 2014, jehož jste tváří. Máte se dobře i na této akci? Vím, že je moc nemusíte.

Co vám mám říct?

Pravdu.

Mám se dobře, tyhle akce nesnáším, ale zase nejsem takový idiot, abych řekla, že tyhle akce nesnáším, když na nich jsem. Jsem tu pro dobrou věc a pro náš Vánoční bazar vždycky srazím patky a odsloužím, protože si pro ten Bazar přeju jen to nejlepší. A tady jsme si vyšli hrozně vstříc, takže jsem tu ráda.

Shodou okolností jste i v kalendáři Proměny 2014. To už jste si fotomodeling přibrala k herectví?

Když já jsem to té Chantal nedokázala odmítnout. Jednak se mi ty kalendáře líbí a pak je to taky na charitu. Na to jsem spíš pyšná, než že bych si to odpustila.

Aňa Geislerová v kalendáři Stock 2014

Stock jste fotila s Adolfem Zíkou. Jak se vám s ním fotilo?

Perfektně, protože to bylo strašně rychlý. Nevím, jak dlouho trvalo, ale bylo to mezi kojením.

Vidím, že jste se opět sladila do příjemných ohnivých barev. Kdo vás oblékal?

To bylo hodně zvláštní. Já jsem si tu dnešní akci původně zapsala na čtrnáctého listopadu. A kdyby mi Adolf v neděli nenapsal, jestli všechno platí a jestli se uvidíme, tak bych nepřišla vůbec. Takže šaty jsem dneska úplně náhodně vybrala na nějaké fotce a jsou od Beaty Rajské.