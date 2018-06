Geislerová: Hrála bych šejka na poušti

* Já znám jen upoutávku a ta má velice rychlé moderní tempo. Vládla stejná rychlost i při natáčení?

Rychlost? To byl nejzběsilejší film, jaký jsem zažila. Kvůli počasí se musel každou chvíli měnit plán. Natáčelo se v Krkonoších, když se nedalo pracovat venku, dělaly se interiéry a naopak, jakmile to šlo, už běželi herci na sníh. Ale já tam moc nebyla. Podobný zápřah jsem sice zažila už u Krysaře, jenže ten se točil jeden jediný den, kdežto Snowboarďáci vznikali čtyřicet dní.

* Aspoň jste si užili hor...

Já jen soukromě, moje postava nemá sjezdovky ve scénáři. Kromě toho jsem točila na přeskáčku, jezdila jsem tam a zase zpátky do Prahy, zatímco členové štábu zůstávali na horské chatě a kdykoli jsem přijela, ptala jsem se jich - Jéžiš, co vám je, proč jste všichni tak bledí? - Byla na nich vidět únava.



* Kdo je vlastně Marta, vaše hrdinka ze Snowboarďáků?

Sestra jednoho z hrdinů - kluků, kteří o vánočních svátcích vyrazí na hory zahrát si na sportovce a okouzlovat dívky. Má mindrák, žárlí na bratra, na jeho přátele, na celý jejich výlet a snaží se jim ho znepříjemnit. Znáte americké komedie z cyklu Sám doma, kde malý Macaulay Culkin líčí nástrahy na zloděje? Tak ta moje Marta se chová dost podobně, všemožně kazí klukům jejich plány. Zkrátka je to klasická zakomplexovaná slečna, protivná, zapšklá, zlá a ošklivá holka. Snažila jsem se jí dát tragikomiku. Doufám, že bude zábavná.

* Protivnou a zlou umíte jistě zahrát, ale jak zrovna vy, s vaší tváří, můžete předstírat ošklivou?

To jde docela jednoduše, tvář jde snadno zošklivit - mastné vlasy, žádná líčidla. A na zuby mi dali rovnátka. Nosila jsem je už měsíc před natáčením, abych se s nimi naučila mluvit. Jenže pak jsme zjistili, že s rovnátky nepůsobí Marta zle, ale spíš směšně, takže nakonec si je bere jen jako na noc. Ale to je to nejmenší.

* Mezi mladými na horách se kdysi točil i Smyczkův film Sněženky a machři. V čem se od něj Snowboarďáci liší?

Myslím, že vztahy zůstaly v podstatě stejné, jen se odehrávají v jiné době. Smyczek také řešil víc generačních problémů, kdežto tady je jeden ústřední hrdina, který se potýká s láskou.

* Film odpovídá módě adrenalinových sportů. Jak si rozumíte se snowboardem vy?

Rozumíme si, nemusíme si nic říkat. Moje postava na sníh prakticky nevyjde, ale já jsem hned v první volné chvilce vyrazila na sjezdovku - na tu největší a v noci. Byla jsem pak samá modřina, maskérce dalo dost práce je zakrýt. Já jsem totiž poprvé stála na prkně asi ve třinácti a potom až po šesti letech, právě během natáčení. Líbí se mi to.

* Jak vůbec vypadá filmařské soužití v závějích?

Vládly tam dost vojenské podmínky, všichni byli nastydlí prostě skoro gulag a režisér Karel Janák nebyl bachař, spíše jeden z nás - vězňů. Ale přitom tam byla i obrovská legrace. U jiných filmů se většinou vytvoří skupinky, mladí zvlášť, starší zvlášť, kdežto tady jsme se skoro všichni semkli dohromady.

* V podobném duchu, za mrazivé silvestrovské noci, jste dělala s režisérem F. A. Brabcem Krysaře. Film měl slušné kritiky, zapsal se do Guinnessovy knihy rekordů jako snímek natočený na necelých čtyřiadvacet hodin, ale diváků moc nepřilákal. V čem byla chyba?

Nejspíš si lidi řekli: Film za jeden den? To bude odfláknuté. A za tu stokorunu si raději dopřáli jistotu jako třeba Titanic než nějaký undergroundový pokus. Kdo ví. Ale já mám Krysaře ráda, pořád před sebou vidím tu zvláštní jedinečnou náladu.

* S každou premiérou vás čekají cesty za diváky, besedy, autogramiády. Jste ochotná to podstoupit?

Patří to k tomu, beru to jako nutnost. I když po větších městech to ještě jde, ale popojíždění od vesnice k vesnici dost unaví. Baví mě povídat s lidmi o filmu po filmu - pokud se ptají. Někdy mlčí, stydí se. Ale když se sejde v menším kině mladší a bezprostřední publikum, padají zajímavé otázky.

* Jaké například?

Třeba jsem v Olomouci uváděla slovenský film Podzimní (zato) silná láska režisérky Zity Furkové. Hraju tam dívku, která se trápí kvůli složitému vztahu se starším mužem. Čekala jsem klasické otázky typu: Jak se vám hrálo s tím a tím. A z publika padla první otázka: Ve filmu spácháte sebevraždu. Měla jste to někdy sama v úmyslu?

* Co jste odpověděla?

Že o tom často přemýšlím, jak bych kdybych, no a dospěla jsem k názoru, že nejlepší je umrznout. Člověk příjemně usne a nic neví. Má halucinace. Když už, tak u ledu.

* Určitě se vás často ptají na sestru. Máte už nacvičený nějaký stálý bonmot pro případ, že na ni přijde řeč?

My si z toho s Aňou děláme legraci. Vykládáme, že se nesnášíme, kritizujeme se navzájem, žárlíme na sebe, jedna druhé strháváme plakáty, pálíme videokazety. Tak jednou ročně si z nudy něco vymyslím, třeba že jsem její dcera nebo tak něco...

* Je pravda, že v soukromí jste nadšený filmový divák?

Vydržela bych v kině celý den a nejvíc si filmy pouštím na videu. Zvládnu klidně najednou pět kazet a jen málokdy přetáčím dopředu. S kamarády pořádáme takové seance, půjčím si občas filmy od Romana Holého, který má obrovskou videotéku, spoustu filmů, a děláme potlachy. Vlastně malé soukromé festiválky v tematických blocích filmy s Monty Python, filmyWoodyho Allena a hlavně horory. To je různé, ale většinou, když se nám podaří se sejít, tak se chceme spolu smát.

* To mi vysvětlete, co na tom béčkovém strašení fanoušci vidí.

Kdepak béčkové - céčkové. To už ani nejde se bát, člověk se jen směje. Horory ze 70. let bývají zajímavé aspoň výtvarně, ale 80. léta, to už je jen kečup z hadiček. Nevystraší vás to a rozesmává vás, že se toho někdo může bát a že to někdo myslel vážně.

* Jak strávíte léto?

Budu na chalupě, což je bývalý mlýn. Rodina se nám rozroste, takže chceme předělat někdejší sýpky na pokoje. Mezi zedničením pozvu kamarády a něco si promítneme, budeme rozjímat a budeme chodit do hospody. Pak mám točit krátký film s Olgou Špátovou a ještě pár drobnějších věcí. A taky bych chtěla jet někam se pořádně vyhřát. Táta nás sice otužoval v potoce, když jsme byly malé, ale slunce potřebuju.

* Když jste taková milovnice hororů a zároveň slunce, nechtěla byste to spojit a točit třeba s Quentinem Tarantinem na Havaji?

Ať se Tarantino ozve. Ale lepší než na Havaji by to bylo v Africe. Na poušti. A já bych hrála šejka. Maskéři už dneska dělaj divy.

* Ještě tu ošklivou slečnu vám věřím - ale že byste hrála muže?

To už se taky stalo. Točila jsem nedávno s Milanem Cieslarem Krev zmizelého, kde hraju roli Dorli, a stalo se, že v komparzu chyběl jeden Řek. Tak mě zamaskovali - tedy vypadala jsem spíš jako zrzavý Žid a tančila jsem s ostatními Řeky kolo, tleskala jsem svýma malýma ručičkama, což prej bylo dost divný - ale režisér mě nepoznal!