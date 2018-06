Geislerová fotila svůdnou kampaň na letišti, pózovala i vleže

Snímky vznikly na letišti Aeroklubu Roudnice nad Labem a podle vyjádření zástupců firmy jim nechybí příběh. Geislerová, krásný muž z New Yorku a helikoptéra - to jsou hlavní dějové linie. Jak ale módní pohádka dopadne, nechtějí zástupci české módní firmy zatím prozrazovat.

"Chtěli jsme, aby fotografie vyprávěly zákazníkům příběh, byly autentické a vzbuzovaly emoce a radost ze života a samotného oblečení. Taková je i filozofie naší značky," říká marketingová manažerka firmy Tereza Müllerová.

Kampaň ztvárnil talentovaný fotograf Matúš Tóth.

Pro stejnou značku vytvořila Aňa Geislerová vlastní kolekci Aňa for pietro with love, která bude součástí kolekce podzim/zima 2010 (viz. článek zde).

"Dává mi to pocit svobody a nezávislosti na mojí profesi. Samozřejmě je mi jasné, že bez mého jména bych se k takhle prestižní práci a značce nedostala. Zároveň vím, že mi tak vzniká úplně nové portfolio, a že třeba budu moci někde přišívat knoflíky nebo držet mistrové krejčovský metr," řekla už dřív Geislerová.