Geislerová bojovala za knihovnu, Bílá šplhala po žebříku

Aňa Geislerová si navíc z celého projektu udělala tak trochu vlastní propagační záležitost a bojovala také za postavení Národní knihovny podle návrhu zesnulého architekta Jana Kaplického. Aňa si na sebe oblékla originální zářivě růžové tričko a kdokoliv z přítomných se mohl podepsat pod petici, kterou měla herečka vyobrazenou přímo na zádech.

"Mám to štěstí a možnost vyjadřovat svůj názor před novináři a za ta léta, kdy tu možnost mám, si uvědomuji, že to má nějakou váhu. Myslím, že je to důležité i pro lidi, aby si uvědomili, že svoje názory můžou říkat nahlas a nebát se. Knihovnu podporuju a strašně nesouhlasím s přístupem ODS k této kauze, jak to ztopili a jak se kolem toho lže," agitovala Aňa.

Během odpoledne se ale se přece jen dostalo i na květiny, kvůli kterým se akce konala. Aňa se zasazování orchideje pomocí silonových punčoch ujala zodpovědně, přirovnání její osoby k této křehké květině se však bránila. "Já jsem spíš kaktus. Kaktusy jsou odolné a silné rostliny, a když vykvetou, tak je to opravdu krása," smála se herečka.

Zato Lucie Bílá nedokázala sama sebe přiřadit k žádné květině. "Nevím, to se radši zeptejte nějakého chlapa, ne mě. Na tuhle otázku neumím odpovědět," přiznala Bílá.

Zpěvačka kvůli zasazení orchideje musela dokonce v krátké sukni vylézt na žebřík, a tak doufala, že se její květina ujme. "Někde jsem slyšela, že když někdo zasadí květinu a je to špatný člověk, tak ta květina zahyne. Doufám, že ta moje vydrží, protože já jsem fajn," řekla se smíchem Lucie Bílá. Jako zahradnice ovšem už je na tom podle svých slov hůř. "Mám dobrého zahradníka," usmívala se. "Nemám na to čas a mám obrovskou a celkem složitou zahradu, takže se mi o ni stará zahradník. Potom mám ještě zahradnici, která zase pečuje o ty domácí rostliny," přiznala několikanásobná česká slavice.