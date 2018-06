Gayové nenávidí Bardotovou

Mnohých osobností ze světa showbyznysu, hrdých na svou sexuální odlišnost, se výroky v knize dotkly a Bardotovou označily za "senilní bábu".



Ve svém literárním výtvoru se bývalá filmová hvězda z šedesátých let otřela i o prostitutky. Bardotová v knize rozlišila dva typy prostitutek, přičemž samozřejmě ty, co poznala za svého mládí, označila za ty správné. Některé hereččiny výroky zněly až lehce rasisticky.



Herečka nostalgicky vzpomněla na dobu, kdy byly v ulicích Paříže mezi prostitutkami jen Francouzsky a především ženy. "Naše milé pouliční postavičky byly nahrazeny holkami z Východu, Nigerijkami, tuláky, transsexuály, teplými princeznami, nakaženými AIDS a jinými dárečky," stěžuje si Bardotová v knize.



Gayové si ale pomluvy nechtějí nechat líbit "Je to nechutné. Bardotová hází gaye do jednoho pytle s prostituty a rozevlátými princeznami. Ne každý jsme zženštilý a zjemnělý. Je to nechutné stýkání senilní báby," zhodnotil kriticky novou knihu Bardotové bývalý pařížský starosta, který se hrdě hlásí k tomu, že je gay.

Bardotová žije se svým manželem Bernardem

d'Ormalem, čtyřiceti kočkami a devíti psi ve vile nedaleko jihofrancouzského letoviska Saint-Tropez. Kousek dál má ještě další dům s pozemky, kde chová klisnu, poníka, osla, dvacet koz, pět kachen, sedm hus a dvě prasata. V době krmení ji prý navštěvuje i stádo divočáků. Mezi zvířaty se Bardotová cítí dobře, ale mezi lidi vyráží jen zřídka. Odmítá však, že by žila vzpomínkami na svou někdejší slávu. "Žiji pouze přítomností nebo blízkou budoucností," říká BB.

Slavná BB ve své knize prostřednictvím příběhu ženy dává průchod svým kritikám na adresu všech možných současných poměrů ve světě. Kvůli propagaci knihy se dokonce po desetileté přestávce rozhodla v polovině května jít do televize.Bardotová se od roku 1973 maximálně straní veřejnosti a veškerý čas věnuje svému boji za práva zvířat. Svého radikálního rozhodnutí přitom nyní bývalá herečka ani s odstupem času nelituje."Byl to život snů, ale byla to taky pěkná otrava," uvedla BB ke své hvězdné herecké kariéře. Ještě dnes ji přitom dovedou rozčílit názory některých, jak bez skrupulí říká, "kreténů", kteří tvrdili, že Bardotová neopustila film, ale film opustil ji."Moje poslední filmy pochopitelně za nic nestály, ale poté, co jsem oznámila své rozhodnutí skončit, jsem dostala milionovou nabídku zahrát si s Marlonem Brandem. A řekla jsem ne," uvedla žena, která vstoupila do dějin jako sexuální symbol šedesátých let minulého století.