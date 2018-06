Gayové mají Kámasútru

F O T O G A L E R I E

"Jsme připraveni na to, že si na nás bulvár smlsne a označí nás za perverzní bytosti, které si dovolí vystavovat svoji intimitu," říká předseda Gay iniciativy Jiří Hromada. "Ale fakt je, že jde o velmi netradiční, nicméně užitečný krok."

Kámasútru pro gaye považuje Hromada za stejně provokující a inspirativní knihu jako Kámasútru pro muže a ženy. A provokuje prý tím, že je to svobodná kniha, která nic nepředstírá a která vychází z obyčejného lidského zájmu o to, vyznat se v umění milovat.

Fakt, že gayové vydali svou Kámasútru, kterou pokřtili včera v pražském Klubu U Střelce, sexuologové vítají. "Je to normální. A nemyslím si, že by to gayům v očích veřejnosti uškodilo," míní sexuolog Jaroslav Zvěřina.

Velice je rozdílná nejen velikost penisů, ale i všechny ostatní stránky jejich vzhledu. Obřezané pyje se mohou značně lišit od neobřezaných. Některé jsou hedvábně hladké, zatímco jiné mají výrazně vystupující žíly. Některé jsou růžové, jiné hnědé a další jsou kombinací několika barev - sám pyj může být světlý s modrými žilkami a žaludem ostře červeným. Některé pyje jsou dlouhé, tenké, "viržinkovité", jiné jsou široké, kořenovité, s výraznou "palicí" na konci.

Ukázka z knihy Kámasútra pro gaye

Jejich knihu chápe jako příspěvek k obohacení erotiky homosexuálů. "Aby ji mohli stejně jako heterosexuálové - kultivovat," míní Zvěřina.

Texty Kámasútry pro gaye jsou doprovázeny historickými kresbami staré Indie, Číny, Řecka či Říma. Včetně vkusných soudobých grafik. Knihu napsal anglický psycholog Terry Sanderson, který ji tento měsíc vydává po celém světě.

Hrátky v pyžamu

Milenci si koupí co největší pyžamo nebo tepláky. Oba si pak vlezou do kalhot, buď tváří k sobě, nebo jeden zády k druhému. Pak se snaží milovat buď vzájemným třením údů, nebo análně. Uvěznění v těsném prostoru posílí jejich vzrušení.

Ukázka z knihy Kámasútra pro gaye

Hromada říká, že Gay iniciativa se vždy snažila "odsexualizovat", protože se lidé na gaye dívali jen skrze sexualitu a opomíjeli přitom jejich citový život. "A když se nám podařilo lidi přesvědčit o tom, že nejsme nemocní, že jsme občané se všemi právy i povinnostmi, tak nastal čas, aby nás lidé brali všestranněji...

A k tomu patří i náš intimní život." Svou Kámasútru chápou gayové jako návod, jak se k sobě mají chovat, aby tvořili harmonickou dvojici. "Kámasútra pro gaye je lakmusovým papírkem, který ukáže, jaký je kdo je pokrytec," míní Hromada. Kniha obsahuje navíc informace o prevenci proti AIDS či proti pohlavním chorobám.