Gayové jsou podle studií mužnější než heterosexuálně orientovaní muži

Studie také dokázala, že větší výskyt mužských hormonů v děloze zvyšuje pravděpodobnost, že se ze ženy stane lesba. U homosexuálních mužů je výskyt mužských hormonů vyšší než u mužů heterosexuálních, a to i přes zažitou představu o zženštilosti gayů.

Kalifornská universita v Berkley založila svůj výzkum na již známém detailu z lidské anatomie: U mužů bývá většinou prsteník delší než ukazováček, zatímco u žen mají oba prsty přibližně stejnou délku. Vědci věří, že tyto a mnoho dalších rozdílů mezi pohlavími způsobuje vyšší výskyt mužského hormonu androgenu u mužů a výskyt hormonu testosteronu, který se objevuje u mužů i u žen.

Ve studii, publikované ve čtvrtek v americkém časopisu Nature, se výzkumníci na třech pouličních festivalech v San Franciscu dotazovali 720 dospělých na jejich sexuální orientaci a měřili délku jejich prstů. Prsty lesbiček se více přibližovaly charakteristice mužských prsů, to znamená, že měly ukazováčky kratší než byly ukazováčky ostatních žen. Studie také našla nepřímé důkazy pro stejnou charakteristiku u homosexuálních mužů.

Vědci zjistili, že jsou gayové častěji muži, kteří mají mnohem starší bratry, co je u nich pravděpodobně zapříčiněno vyšším výskytem androgenu u mladších sourozenců. Následně se zjistilo, že mají tito muži se staršími bratry relativně kratší ukazováčky (charakteristika mužů) než je tomu u heterosexuálů.

I dřívější výzkumy již potvrdily, že je u gayů mužská charakteristika o mnoho silnější než u mužů heterosexuálních.

“Nastoluje se tedy otázka do jaké míry je oprávněné považovat homosexuální muže za zženštilé,” řekl psycholog Marc Breedlove, který celý výzkum vedl. Upozornil, že výsledky studie sedí jenom na populační průměr, ne na každého jednotlivce zvlášť. Rozdíly v délce prstů nebyly zas nijak obrovské.

Paula Ettelbricková, aktivistka Organizace pro otázku gayů a lesbiček potvrdila, že někteří homosexuálové výsledky výzkumu uvítají. Podporuje totiž jejich tvrzení, že je sexuální orientace věcí biologie. Zároveň ale zkonstatovala, že tahle studie jejich boji za zrovnoprávnění rozhodně nemůže pomoct.

Předchozí výzkumy rovněž odhalily drobné anatomické rozdíly mezi homosexuály a muži orientovanými na opačné pohlaví, například v rozdílné struktuře mozku a velikosti penisu, v níž dominují homosexuálové.

“Studie Univerzity v Berkley je na dobré cestě dokázat hormonální příčinu homosexuality,” řekl torontský psycholog Ray Blanchard zabývající se výzkumem sexuality.

Výzkumy naznačují, že je homosexualita zapříčiněna komplexem biologických, sociálních a psychologických faktorů. “Jen blázen by tvrdil, že je to jenom biologie a je nasnadě, že jen blázen by vyhlásil, že to má co dělat jen se způsobem, jakým jsme byli vychováni,” řekl Bernard J. Gallagher III, sociolog psychiatrie na Villanově univerzitě.