Gavriely se na autodromu osvědčila jako moderátorka

"Hrozně mě to bavilo, bylo to hlavně o improvizaci, kterou miluju. Musela jsem se k tomu ale naučit asi patnáct jmen závodníků, vědět, na čem jezdí, jako barvu má jejich vůz, jaké za sebou mají úspěchy a tak dále. Měla jsem u sebe naštěstí našeptávače a to byl expert na trucky Láďa Holomčík. Spolu s námi byl na startu a v cíli i sportovní komentátor Standa Bartůšek. S klukama to bylo fajn, užili jsme si i legraci," líčí.

O výbuchy smíchu se občas postaraly i opakující se věty. "Ta nejčastější zněla třeba nějak takhle: David Vesecký se tlačí na zadek Španělovi Albacetovi," líčí se smíchem Martina.

Moderátorka považuje závody tahačů za jedny z nejzábavnějších. "Není to stejné, mění se každé kolo, truck je velký a těžký, je to opravdová zábava. Závod to byl o samých profících, nechyběl třeba David Vesecký nebo Adam Lacko, který skončil ve druhém závodě tahačů druhý," popisuje.

Jako správná žena se zajímala i o partnerky závodníků, respektive o jejich názor na závody. "Mluvila jsem tam s Adamovou přítelkyní a divila jsem se, že se vůbec nebojí a je v klidu. Říkala, že si už zvykla. Asi bych si zvykla taky, ale kdyby přišel třeba můj syn s tím, že chce tenhle sport dělat a závodit, nadšená bych nebyla. Auta má jako správný kluk rád, ale naštěstí je raději opravuje než se v nich vozí," uzavírá Gavriely.