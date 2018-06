Gavriely po týdnu střídá Gottovou, před premiérou je jí nevolno

Připravená na vysílání je ale maximálně. Dva měsíce chodila na hodiny mluvení stejně jako Ivana Gottová, která už má svoji premiéru před kamerou za sebou.

"Teď už nestihnu nic dotáhnout a to, co jsem se za tu dobu nenaučila, se nenaučím. A co to bylo? Třeba různá říkadla na rozmluvení, která bych měla umět zpaměti. Usínala jsem třeba s touhle: Dej vidličky do poličky, vedle lžičky vedle lžičky, správně, správně, všechny klíčky na kolíčky a hrnečky pod pokličky," líčí Gavriely.

Nervozita se dostavila ve větší míře, než jakou ji čekala. Propadáku se ovšem nebojí. "Nechci, aby to vypadalo nějak sebevědomě, tak to vůbec nemyslím, ale nebojím se, že můj výkon bude šílený. Nervózní ale samozřejmě jsem, to je jasný. Jestli se to povede, tak to půjdu hned večer zapít. Nechci totiž ani číst ty kritiky, které se hned po odvysílání určitě objeví," říká začínající moderátorka.

Rozhodit se tím, co se o ní dosud už napsalo, nebo co o ní řekly její kolegyně či známé tváře showbyznysu, se nenechá. "Jsem už imunní proti všemu," tvrdí.

Povzbuzuje ji fakt, že na ni myslí hodně lidí. "Na facebook mi přišlo snad na dvě stě přání k sobotnímu svátku, kdy mi lidi zároveň vyjadřovali podporu a psali mi, že to určitě zvládnu. Až mě dojalo, kolik lidí mi gratuluje, přeje a věří mi. A já mám teď zodpovědnost je nezklamat"

Blýsknout se chce rozhodně i před svými dětmi, devítiletou Jessikou a sedmiletým Antoniem, které už tři týdny neviděla. "Čtrnáct dní byly na hip-hopovém táboře a teď je hlídá maminka. Takhle dlouho jsem bez nich nikdy nebyla a už se mi po nich stýská. Kdyby byly doma, neměla bych vůbec takové myšlenky, jaké mám teď a nestihla bych asi být ani nervózní, rozptýlily by mne. Na druhou stranu mám čas se plně soustředit a nemusím mít starost o to, kdo je bude hlídat, zatímco budu v práci. Mamce jsem za tuhle pomoc velmi vděčná," říká Martina.

A jak se jí mimochodem líbil výkon její kolegyně Ivany Gottové? "Hodně lidí ji kritizovalo, ale mně se to líbilo. Bylo znát, že byla den ode dne lepší a taky jí to moc slušelo. Na Primě jsou šikovní stylisté a vizážisté, kterým se i já bez obav svěřím do rukou. Takže když budu přinejhorším koktat, tak budu alespoň hezky vypadat," uzavírá se smíchem Gavriely.