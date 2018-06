Gavriely má tolik práce, že zapomněla na rozvod

"Úplně jsem zapomněla, že čekám na rozvod. Vyděšená jsem volala své právničce, jestli neví, co jsem provedla a ta mi to teprve připomněla. Takže už budu konečně rozvedená, teda aspoň doufám," směje se moderátorka VIP zpráv.

Osobní trable pustila z hlavy i proto, že zařizuje nové bydlení v domku za Prahou. "Čeká mě tady ještě hodně práce, navíc bydlením zjišťuju, co a jak mi vyhovuje. Například jsem vždycky toužila po velké kuchyni se stolem s osmi židlema, ale když jsem si ji udělala, ani jednou jsem v ní nebyla. Nakonec jsem zase všechno přestěhovala a mám obývák spojený s kuchyní."

Martině se poslední dobou daří. Coby moderátorka VIP zpráv se osvědčila a notuje si i se svou kolegyní Ivanou Gottovou. Ta jí před začátkem školního roku dokonce vyšla bez okolků vstříc i s podstatnou změnou.



"Prázdniny byly bezproblémové, ale školní rok už bude na organizaci času a povinností složitější. Družina funguje jen do půl páté, nestíhala bych děti vyzvedávat. Den dva si nějak vypomůžu, ale celý týden je problém. Ivanka je opravdu úžasná kolegyně, vychází mi naprosto ve všem vstříc. Bez problémů jsme se právě domluvily, že nebudeme moderovat každá od pondělí do pátku, ale od středy do úterý. Mezi pěti dny tak bude víkend, který ten pětidenní maraton trochu naruší. Mně to rozhodně hodně pomůže a mateřské povinnosti budu lépe zvládat," říká Gavriely.

Ráda ovšem občas přibere i jiné povinnosti, třeba jako křest již pátého dílu knihy Deník odbarvené blondýny, kterou napsala Božena Svárovská. Na křtu se vedle Evy Decastelo sešly samé blondýny a všechny přečetly úryvek z knihy, jejíž další díl byl na pultech knihkupectví již dlouho netrpělivě očekáván. Martina se přiznala, že deník si psala jako malá holka, ale kde ho má, už dávno neví. "Stěhovala jsem se asi patnáctkrát a stihla jsem tak přijít už o spoustu věcí. Deník si teď píše moje dcera Jessica."

Martinu v nejbližších dnech čeká účast na soutěži Muž roku v Náchodě, moderace několika akcí, nakoupení školních pomůcek pro školou povinné děti a také nafocení katalogu nové značky klenotů, jichž se stala tváří.

"Kývla jsem okamžitě na nabídku stát se tváří šperků SoLo, jednak jsou majitelé kamarádi mých přátel a moc milí lidé a pak to byla velmi lukrativní nabídka. Jsou to navíc krásné věci a ačkoli obchůdek sídlí v drahé Pařížské ulici, nejsou moc drahé. Mám samozřejmě asi jako každá žena ráda šperky, ale neřestné peníze za ně neutrácím. Drahé šperky jsem dřív dostávala od svého manžela, nejdražší byl asi snubní prsten za tři sta tisíc. Hned za týden z něj ale vypadl kámen. Potvrdila se zřejmě pověra, že je to špatné znamení, moje manželství nevydrželo," uzavírá Gavriely.