Gaultierovu modelku láká druhý břeh

„Gaultier je strašně sympatický. A co je na jeho přehlídkách specifické? Vzadu je natažené plátno, před kterým se každá dívka, než vyjde na molo, nechá vyfotit," říká Chrasteková.

Jako modelka už se živí deset let a pomalu se začíná přesouvat na „druhý břeh“. Začala fotografovat. „Po takové době člověka omrzí dívat se stále na svoji tvář. Teď bych to raději otočila. Ať si to užije zase někdo jiný,“ řekla.

Pokazila prý spousty filmů, než udělala první obstojné snímky, ale měla dobrou školu. Učila se od světových fotografů, kterým pózovala. Dříve dělala spíš reportážní fotku, dnes se specializuje na módu. Má nabídku z New Yorku, kde bude vycházet první life stylový on-line časopis.

„Jsem člověk, který potřebuje začít zase od začátku něco nového a dokázat si, že vyšlape až na vrchol. Teď je to zrovna fotka, ale v budoucnu to může být i film,“ říká Chrasteková, která podle svých slov v modelingu už dosáhla toho, co si předsevzala. „Fotila jsem pro italský Vogue, spolupracovala se Stevem Meiselem, dělala kampaň pro Moschino... Teď pomalu zvolňuji.“

Chrasteková je momentálně sama. Přítele jí nahrazuje pes rasy cane corso, kterého v případě dlouhých pobytů v zahraničí nechává u rodičů na Slovensku.