Gaultier v Praze schválil své modelky

18:56 , aktualizováno 18:56

V pondělí dorazil do Prahy slavný francouzský návrhář Jean-Paul Gaultier. Krátce po svém příletu si do pražského klubu Duplex přišel osobně prohlédnout čtyřiatřicet mladých modelek a dvanáct modelů z Čech a Slovenska, kteří se ve středu představí na jeho retrospektivní přehlídce Best of Haute Couture.