Gaultier šokoval. Tentokrát v Praze

Gaultier, který do Česka přivezl retrospektivní přehlídku Best of Haute Couture, byl srdečnou reakcí publika nadšen. Takového přijetí se mu nedostává ani v metropoli módy Paříži.

Hosté show, usazení na židlích vytvářejících elipsy, viděli na padesát modelů, z nichž některé už znali z časopisů. Šaty od Gaultiera totiž oblékla řada osobností, třeba monacká princezna Carolina či Sarah Jessica Parkerová, Nicole Kidmanová v nich přebírala filmového Oscara.

Výstřední byla především pánská řada. Jean-Paul Gaultier totiž mužům oblékl korzety a sukně a obul je do lodiček na vysokém podpatku.

Třeba stylista Daniel Procházka se předvedl v dlouhé černé sukni, bílé košili, černé kravatě a volném zavinovacím saku. Na hlavu měl dostat klobouček se síťkou, ale Gaultier nakonec rozhodl, že coby jediný blonďák zůstane prostovlasý. „Jsem taková dekadentní Marlene Dietrich,“ zhodnotil svůj převlek Procházka, spokojený, že se nemusí ukazovat v leopardích spodních kalhotách a průhledných šatech, které si zkoušel také.

Jean-Paul Gaultier vytvořil svoji první kolekci v roce 1976, ale trvalo roky, než ho svět módy vzal na vědomí. A jak vidí budoucnost módy? „Jsou tu produkty luxusní i masové. Možná teď budeme muset chvíli počkat, abychom viděli, kterým směrem se bude ubírat,“ řekl.