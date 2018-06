Gaultier je blázen do Saudka

Od prvního dne svého pobytu v Praze netoužil Gaultier po ničem víc než po setkání s Janem Saudkem, kterého považuje za svého inspirátora. Měl málo času, přesto byl ochoten schůzce podřídit celý svůj program.

Nakonec se však musel spokojit pouze s návštěvou Saudkova žižkovského ateliéru, kterým ho provedla fotografova expartnerka a manažerka Sára Saudková. Fotograf na výzvu nereagoval. I když Gaultiera zná a respektuje, nesešel se s ním.

„Jan je nepolapitelný, nerad se ukazuje, ale i to ho dělá přitažlivým,“ říká Sára, která už dnes také fotografuje. I s jejími snímky se návrhář seznámil, nicméně jeho cílem byl Jan Saudek. Fotograf, jehož dílo prý bez nadsázky miluje. Poprvé ho zaregistroval v polovině sedmdesátých let, posledních dvacet roků už jeho tvorbu mapuje systematicky. Není sám. Saudka si oblíbil i Karl Lagerfield či VivienWestwoodová.

„Sešli jsme s v hotelu Four Seasons a sotva jsem se objevila, změřil si mě Gaultier od hlavy až k patě. Pak z něj vypadlo: Vy jste ale krásně oblečená,“ vzpomíná Saudková. „Říkala jsem mu, že ho jako návrháře moc nepotěším, protože už dlouhá léta nosím stejné věci, ale on se na mě usmál a řekl, že to je právě ono. Člověk si prý má vyhmátnout z módy to, co ho osloví, najít si svůj styl a držet se ho, dokud mu vyhovuje.“

Gaultier dokonce Saudkovou „podezříval“, že je manekýna, a když zjistil, že se mýlí, složil jí další kompliment. „Sáro, vy jste a mohla byste být neuvěřitelný, zázračný model! Přímo topmodelka,“ prohlásil a svoje vyznání jí dal dokonce písemně.

„Budu ho teď schovávat pro svoje vnoučata,“ směje se Sára, které víc než lichotky uhranula osobnost Gaultiera. „Je to milý bystrý muž, který má v obličeji něco, co tady v Čechách ještě není úplně obvyklé. Není mrzutý a hýří šarmem.“

I Gaultier byl okouzlen, protože si koupil mimo jiných fotografie, na kterých Saudkovi pózovala právě Sára. Dále si odvezl snímek Torzo muže, na kterém pod mokrou drapérií pózuje Jan Saudek sám sobě, a fotografii Hrací karta, na níž je autor ve šněrovačce. Tímto snímkem byl návrhář doslova nadšen. I on totiž muže rád obléká do šněrovaček, což předvedl i na Pražském hradě. „Je vidět, že ti chlapíci jsou na stejné vlně, i když je dělí velká vzdálenost,“ říká Sára.

Ona si Gaultierovu show nenechala ujít, ale Jan Saudek nešel ani tam. „Běžte vy, vy jste reprezentativní,“ řekl jí. A tak mu Sára musela tlumočit, co by mu Gaultier býval nabídl sám: že by s ním v blízké budoucnosti rád uskutečnil společný projekt. „Je to příjemná příležitost pro oba muže. Ani jeden to nemusí dělat z povinnosti nebo pro peníze, ale jenom proto, že to tak cítí,“ říká Sára, která jejich spolupráci vidí nadějně.