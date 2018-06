Gately ležel mrtev na pohovce, zatímco jeho přítel měl sex s cizincem

Třetí účastník divokého večírku, který skončil smrtí zpěváka Stephena Gatelyho, promluvil. Bulharský model Georgi Dochev prozradil médiím detaily o posledních hodinách zpěváka právě v den, na kdy byl naplánován vzpomínkový koncert k uctění jeho památky.

Georgi Dochev potkal Stephena a Andyho v říjnu na Mallorce v jednom gay baru. Odešel s mileneckým párem do jejich apartmá, kde dál pili. "Všichni jsme to tak chtěli. Nebylo na tom nic špatného. Bavili jsme se. K ránu Stephen usnul hlavou na mé hrudi. Chrápal. Potom začal být ospalý i Andy a tak jsem šel taky spát do jedné z ložnic," popsal Dochev deníku The Sun poslední okamžik, kdy viděl Gatelyho živého.

Ačkoli pitva prokázala, že příčinou smrti zpěváka byl plicní edém a ne předávkování drogami nebo zadušení zvratky, jak si policisté původně mysleli, Dochev je přesvědčen, že Gately před smrtí kouřil marihuanu. "Viděl jsem ho balit jointa. Myslím, že to byla čistá marihuana, protože jsem neviděl, že by do toho míchal nějaký tabák a divně to navíc smrdělo," prohlásil.

Když se ráno probudil, šel si dát cigaretu na pohovku, kde Stephen spal a nesnažil se ho probudit. "Nevím, jestli už byl mrtvý. Nechtěl jsem ho rušit," zavzpomínal Dochev.

Pak si chtěl jít znovu lehnout, ale uviděl ho Andy. "Byl jsem nahý a on řekl, že mi musí být zima, proč si nejdu ještě lehnout. Vlezl jsem k němu a měli jsme sex asi hodinu. Nemohli jsme vědět, že je Stephen mrtvý," řekl Dochev.

Ostatní členové Boyzone jsou jeho náhlou upřímností o poslední noci jejich kolegy znechuceni. "Měl to být den, kdy se měl oslavovat Stephenův život a ne probírat noc jeho smrti," řekl deníku The Sun zdroj blízký kapele. "Všichni jsme znechuceni, že se snaží tento člověk na Stephenově smrti vydělat," dodal.