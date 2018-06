Gastronomická univerzita v podhůří Krkonoš

Teď v zimě se U Červinků o víkendech jeden za druhým míjejí lyžařské transporty tam a zpět - stoly pak bývají obsypány rodinkami a hovor se točí kolem témat "kolik tašek vezete", "komu kde vyplivlo auto", "málem jsme nevyjeli", případně "co tchyně". Kdo se vrací, probírá i zážitky ze svahů.

U Červinků se ale nestravují hromadné zájezdy, není tu na to místo a ostatně ani parkoviště pro autobusy. Zdejší provoz si drží komorní náladu venkovské hospůdky. Ve všední den večer to není problém, to tu sedí samí místní.

Hlavním důvodem, proč se o téhle hospodě tak básní, je zdejší kuchyně. Ale na stejné výši pracuje i obsluha. Že je tu čisto a že to tu mají hezky zařízeno, to je taky fakt, i když v české restaurační kotlině už běžnější.

Červinkovská kuchyně je zřejmě jako kolo štěstí, ve kterém se nedá prohrát. Výběr ohromující (jídelní lístek má na první straně obsah), zpracování prvotřídní.

Pár příkladů:

Jako znalci se ukážete, pokud zvolíte "čistecký drahokam", což je guláš s tatarkou (osvědčená kombinace flamendrů) se špalíčky z bramborových knedlíků. I Čistečtí si ho občas dají.

Hodně oblíbení jsou "čertíci", tedy marinovaná kuřecí prsíčka se slzami ostré omáčky. Úplně přesně udělané kuřecí maso, ani nehotové, ani vysušené. Bramborové placky křupavé, žádné mastné připáleniny.

Pečený králíček s výtečným hlávkovým zelím.

"Babiččina topinka" (jeden ze sedmi druhů, co tu mají) - křupavý chleba pokrytý pořádnou vrstvou speciálního bramborového salátu. Hotový svátek. Sýrová topinka s česnekem také bez chyby.

Zmrzlinový pohár "Fialka" s borůvkami. A samozřejmě krkonošské kyselo, i když to by se slušelo vyzkoušet hned na začátku, ne po zmrzlině.

Pozornost a kompetentnost obsluhy je mimořádná. Plné zaujetí pro věc, žádné zbytečné prodlevy. Zdvořilost není automaticky utroušenou formalitou. I když tu mívají plno, zákazníků si váží.

Zase malý příklad:

Dva hosté od jednoho stolu si objednají dva různé chody; na stole se chvíli před jídlem objeví příbory - jeden s ostrým, druhý s obyčejným nožem. Když dorazí i talíř, první host si vezme nůž určený pro jídlo toho druhého, takže potom každý krájí nesprávným nožem. Servírka si toho všimne a stolovníky upozorní; pak beze slova za dvacet vteřin přinese podruhé ten správný nůž. To překvapí.

Číšníkovu úslužnost nezviklá ani rodinka, která se po deseti minutách nad jídelním lístkem stále nebyla schopna rozhoupat, zda si dá polévku.

Když zamnete zkřehlýma rukama, hned vám doporučují židli blíž topení.

Trvají na tom, že pivo Velvet moc pěnilo a že až trochu upijete, tak vám ho dotočí.

Co tu ještě mají:

Výstavu porcelánu za oknem. Pianino. Obrázky z českého ráje, pro Pražáky jedno Staroměstské náměstí. Na pípě dvě vázy s růžemi (i v lednu pravými). Poctivé účtenky z tvrdého papíru. Zmrzlinu v pohárech z podkrkonošského skla. Kufříček se soupravou na fulgurační proudy, takový, jaký dostala paní správcová v Postřižinách, načež dala doktoru Gruntorádovi inhalovat nezředěný eukalyptový olej.

Pivo je dobré. Tři hvězdičky pro trutnovského Krakonoše jsou spíš z milosti, i když i takovému pivu se dá přivyknout. Jistěže tu vedou i "pito" pro šoféry.

K pohodě přispívá i to, že do Čisté nezasahuje mobilně telefonní signál firmy EuroTel.

Na jídelním lístku stojí motto: "Za živa k Červinkům, po smrti do nebe." Nevíme, ale věřit můžeme.

U ČERVINKŮ, Čistá u Horek 5, okr. Semily. Otevřeno pondělí, středa, čtvrtek 10-22 hod., pátek, sobota 10-23 hod., neděle 11-20 hod. Zavírací den úterý. Devět stolů, asi 50 míst.

Žádná hvězdička je v hodnocení nejméně, pět nejvíc.

Útratu v testovaných podnicích si autoři hradí sami.

Radegast 12° *** 15 Kč

Krakonoš 12° *** 15 Kč

Velvet **** 25 Kč

Kvalita obsluhy *****

Celkový dojem *****