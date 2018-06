Gary Oldman se kvůli věkovému rozdílu rozvádí se čtvrtou manželkou

„Alex a já jsme spolu prožili několik skvělých let a během této doby se milovali. Ale je mezi námi velký věkový rozdíl a ten nevyhnutelně odhalil naše rozdílné životní styly a zájmy. I když mě to více než rok trápilo, jsem vděčný za hezké chvíle a zůstáváme přáteli. Samozřejmě přeji Alex hodně štěstí do budoucna,“ stojí v prohlášení herce.

Gary Oldman si Alexandru Edenboroughovou vzal na silvestra v roce 2008. Byla to už jeho čtvrtá svatba. Pár spolu neměl děti.

První manželku, herečku Leslie Manvilleovou, si Oldman vzal v roce 1987. Opustil ji o dva roky později, tři měsíce po narození syna Alfieho (26).

V roce 1990 si vzal za ženu kolegyni Umu Thurmanovou, s níž se potkal při natáčení filmu Stav milosti. Také tento vztah skončil po dvou letech.

Se třetí manželkou Donyou Fiorentinovou, kterou si vzal v roce 1997, se rozvedl o čtyři roky později. Mají spolu syny Gullivera (17) a Charlieho (15), které dostal herec do své péče.