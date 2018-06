Gang Hadí hlavy slibuje Číňanům blahobyt

Naposledy se Cchao své manželce ozval 14. června z Nizozemska. Chtěl si v Evropě vydělat peníze, řekla jednomu hongkongskému listu, tak jako to už udělalo tolik jejich sousedů z vesnice: Pár let práce v Evropě a vracejí se domů s přibližně250.000 markami.Zda je Cchao Sien-sing mezi oněmi 58 mrtvými Číňany z Doveru, to nikdo neví. Od okamžiku, kdy přišla zpráva o této tragédii, chvěje se téměř každá rodina v této chudé čínské provincii o život svých příbuzných, kteří se vydali na cestu za štěstím. V této pobřežní oblasti mají Hadí hlavy většinou snadnou práci. Od oznámení hrozivého nálezu v Británii pátrá teď čínská policie po hubené, asi třicetileté ženě, která v okolí města Čchang-le údajně verbovala lidi na smrtelnou cestu do Doveru.V blízkém Jin-lu postávají hloučky sousedů před zchátralým domkem, v němž rezignovaně leží v posteli žena středního věku s popelavým obličejem. Je si jista, že její 21letý syn je mezi 58 čínskými oběťmi, které se udusily v kamiónu z Nizozemska. 8.června se její syn vydal do Pekingu, odkud měl zamířit do Evropy, a od té doby o něm vůbec neslyšela. "Hadí hlavy vám o možných nebezpečích nikdy nic neřeknou,"konstatuje 41letý řidič Siao Pao-kung. I on už jednou podlehl jejich svodům, nedostal se ale dál než do Kambodže. Tam ho dopadly úřady a vrátily zpátky do Číny. "Rozhodl jsem se odejít, protože jsem si myslel, že za rok práce v Evropě si budu v Čínědobře žít několik let," vysvětluje Siao. Chtěl do Británie, "Hadí hlavy" ho ale obelhaly. Slíbený pas od nich nikdy nedostal. Od každého uchazeče o "cestu do blahobytu" si přitom zprostředkovatelé z tohoto převaděčského gangu berou v průměru 32.000 dolarů.A zájemci jim nebudou nejspíše chybět ani přes všechny přicházející neblahé zprávy, dokud budou šťastlivci po návratu z Evropy, Japonska ale i Argentiny a Jižní Afriky bájit o zemích oplývajících mlékem a strdím. Jen za loňský rok se podle odhadů hongkongského Informačního střediska pro lidská práva a demokratické hnutí v Číně pokusilo vycestovat z Číny na půl miliónu lidí. Ne všichni z nich jsou přitom chudí nebonezaměstnaní, mnozí si prostě jen chtějí pořádně polepšit.Řada očividných důkazů o šťastném a úspěšném návratu z "cesty do blahobytu" stojí i v Jin-lu. Výstavní cihlové domy s balkóny a toaletami jsou místní ozdobou a pyšně se tyčí nad bezútěšnou chudobou chýší, skýtajících obvyklý obrázek v této provincii."Všechny tyto domy byly postaveny z peněz ze zámoří," říká jeden obyvatel. "Zdejší úřady by se nikdy na nic podobného nezmohly."