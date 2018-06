Galliano zaplnil královský palác ikonami modelingu

V pondělí 2. července se tak na molu přímo ve Versailles procházely Naomi Campbellová, Linda Evangelista, Shalom Harlowová či Gisele Bündchenová.

Galliano se nechal při tvorbě kolekce inspirovat světem výtvarného umění - od Leonarda Da Vinciho až po Picassa. Na jednotlivých modelech bylo možné postřehnout i výrazné prvky z dob Ludvíka XIV. - ostatně právě proto se přehlídka konala v královském paláci.

Každá z 45 modelek předvedla róbu, inspirovanou dílem jednoho ze slavných umělců. Růžové šaty Naomi Campbellové takto odkazovaly k Franciscovi Goyovi, šaty Shalom Harlowové k Michelangelovi, Linda Evangelista zase ztělesňovala múzu malíře Caravaggia.

Na mole se též mihly podobizny známých divadelních postav - Harlekýna, La Gouloue či tanečnice z Moulin Rouge, která byla múzou Toulouse-Lautreca. Stejně tak šlo snadno nabýt dojmu, že před vámi stojí Marlene Dietrichová či Greta Garbo, do níž se převtělila Gisele Bündchenová. Konkrétně její kostým byl poctou práci fotografa Irvinga Penna, rovněž jakousi vzpomínkou na tzv. "new look" - model od Diora, který po druhé světové válce způsobil doslova skandál.

Velký návrat na molo si vyzkoušely někdejší supermodelky - kromě již zmíněné Lindy Evangelisty se před očima diváků prošla i Helena Christensenová, Karen Mulderová, či Stella Tennantová.

V publiku diváci naopak mohli zahlédnout režiséra Pedra Almodóvara, herečku Kate Hudsonovou, Monicu Bellucciovou, Sofii Coppolovou, Juliette Binoche či Eve Greenovou, kterou Galliano doslova učaroval. "Miluji ho. Má v sobě styl a smysl pro módu jako klasický Dior, ale korunuje to určitým šílenstvím - krásným šílenstvím!," plesala herečka.