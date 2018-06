Návrhář Galliano se omluvil za sporné výroky, soudu se ale nevyhne

10:30 , aktualizováno 10:30

Slavný návrhář Galliano se omluvil za své chování, které prý mohlo šokovat, ale stále popírá, že by pronesl antisemitské a rasistické výroky, kvůli nimž s ním módní dům Dior definitivně rozvázal smlouvu. Návrhář odešel podle listu New York Times do léčebny a čeká ho soud.