Gallagher našel novou lásku v Nicole Appletonové

Před méně než třemi týdny Gallaghera opustila jeho žena, herečka Patsy Kensitová, s kterou prožil tři roky bouřlivého manželství. Zatím se nechtějí nechat rozvést, protože spolu mají desetiměsíčního syna Lennona.

Appletonová, která hrála například ve filmu Honest (Poctivý), byla před Gallagherem často vídána s bývalým členem skupiny Take That Robbiem Williamsem. Ten během předávání prestižních cen Brit Awards vyzval hvězdu Oasis na zápas v boxu, aby si ujasnili své rozdíly. Gallagher souboj odmítl se slovy, že je to dětinské.

V únoru zaznamenaly All Saints nad svými kolegy z Oasis značný úspěch. Jejich singl "Pure Shores" ze soundtracku k filmu Pláž sesadil hit Oasis "Go Let It Out" z prvního místa britské hitparády.