Galerie vystavuje krajinomalby

"Chybí nám bohužel zápůjčky z pražské Národní galerie," uvedla odborná pracovnice galerie Ilona Tunklová. Retrospektiva tvorby rodáka ze Šlapanic u Brna v ještě rozměrnější podobě už prošla Jihlavou, Libercem a Pardubicemi. I tak zachycuje divácky velmi vděčný projekt tři základní periody umělcova díla. "Počáteční práce ještě nesou zřetelné stopy Mařákova vlivu . Zároveň je toto období kolem přelomu století mnohdy považováno za vrchol malířovy tvorby," uvedla odbornice na Kalvodovo dílo Jana Zemanová. Realisticky popisné období střídá umělcův přechod k symbolismu a dekorativismu. Od roku 1917, kdy už renomovaný autor kupuje zámeček v šumavském Běhařově, se datuje poslední období, podle Zemanové charakterizované především ztrátou zájmu o detail.

Kalvodova březová zákoutí, krajinářská zátiší nebo pohledy na zimní přírodu pocházejí z fondů dvanácti českých muzeí a galerií. "Se třemi městskými galeriemi, v nichž se putovní projekt představil, jsme sdružili finanční prostředky," dodala Tunklová k největší souborné výstavě známého malíře z posledních patnácti let. Kurátorka Zemanová připomíná, že tvůrce byl nesmírně pracovitý a jeho díla nelze definitivně sečíst. Mnoho Kalvodových obrazů se navíc skrývá v rodinných sbírkách.

Druhá hodonínská výstava, která obdobně jako Kalvodova potrvá do osmadvacátého března, představuje snímky slovenského autora Martina Martinčeka. Šestaosmdesátiletý fotograf již také patří ke klasikům moderní fotografie. Necelé tři desítky prací zachycují krajinu Liptova a právě galerie v Liptovském Mikuláši výstavu připravila. "Fotografii se věnujeme už několik let a Martina Martinčeka vystřídá Antonín Tesař," uvedla Tunklová.

Hodonínskou galerii však kromě umění čeká ještě generální oprava. Po statickém zajištění budovy nyní budou podle ředitele Josefa Fantury následovat venkovní dlažby a fasáda. Galerii se tak po letech vrátí stejně barevný, okrový tón jaký měla při svém otevření v roce 1913.