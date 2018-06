Nemocného Menšíka hlídala na place jeho manželka, vzpomíná Vránová

Díváte se na Chalupáře?

Občas, teď jsem se těšila na epizodu Hubička, k tomu dodnes dostávám od diváků dopisy.

Čím to podle vás je, že je ten seriál pořád tak úspěšný? Je v tom nějaká nostalgie?

No, je prostě milý. Výborný scénář, výborný režisér a asi se v tom odráží, jak dobrá parta jsme při natáčení byli, skvělí lidé, včetně štábu, panovala tam velice příjemná atmosféra.

Kromě režiséra Františka Filipa, který vás obsadil už do Sňatků z rozumu, jste se tu poněkolikáté také pracovně setkala s Vladimírem Menšíkem. Jaký to byl kolega?

Dobrý. Navíc měl tady blízko nás taky chalupu, takže jsme se občas navštěvovali. Při jedné z těch návštěv s ním můj syn Ondra natočil takový filmeček, který se dodnes promítá v Českolipském muzeu, kde má Menšík svoji malou místnůstku.

Lidé ho mají v paměti jako bodrého chlapíka, který nezkazí žádnou legraci, byl takový i v soukromí?

Řekla bych, že ano, i když občas se mu taky nechtělo. Pamatuju si, že jednou jsme přišli k nim na návštěvu a jeho žena Olinka nás utišovala, že Láďa spí, abychom ho nevzbudili. Ale jemu to stejně nedalo, přeci jen něco vytušil, za chvilku byl dole a bavil nás všechny. On potřeboval publikum. Ať bylo jakkoli malé. Na druhou stranu vždycky trpěl takovým pocitem zodpovědnosti, že musí zaopatřit všechny děti.

Ano, o tom v knize o seriálu Chalupáři vypráví i režisér Filip. Jak se Menšík najednou uprostřed natáčení sebral a vrátil se s nákupem pro rodinu.

Ano, to je pravda. Ale horší vzpomínka je na natáčení Tažných ptáků, kde jsem hrála vrchní sestru, tehdy už na tom byl Láďa špatně, takže u natáčení byla i jeho žena, aby ho měla na očích. A odtamtud ho Olinka musela odvézt do nemocnice, kde brzy nato zemřel.

Z vyprávění režiséra Filipa také vyplývá, že ačkoliv v seriálu funguje ústřední dvojice Kemra se Sovákem skvěle, lidsky byli každý z jiného těsta. Vy sama jste přiznala, že vám byl bližší Josef Kemr, že?

Určitě, byl to hluboce věřící člověk, ale dokázal být i velice přísný, až nepříjemný. Ale při Chalupářích se choval ohromně, byl báječný.

On působil hodně introvertně, uměl si lidi taky pustit blíž k tělu?

Neznala jsem ho až tak, abych chodila k němu domů, nebo o něm věděla něco bližšího. Jen si pamatuju, že se rozkmotřil s panem Hrušínským kvůli ženě, starší sestře Sváti Skopala Marice. Vyhrál to pan Kemr, protože to byla jeho láska.

A vy jste s vaším mužem Jiřím Kepkou už šestačtyřicátým rokem. Herečka a matematik, jak to jde dohromady?

Jsou to dva rozdílné světy. Ale jednak Jirka není vědec matematik, ale kantor matematik, což má k herectví přeci jen blíž, a pak taky odmala pěstoval muziku, hrál na trubku, jeho aprobace je matematika a hudební výchova.