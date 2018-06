VIDEO: Soukalová změnila barvu vlasů, jako zrzka se Koukalovi líbí

„Po letech, kdy jsem měla blond melír, jsem chtěla zkusit něco nového. Když jsem byla mladší, tak jsem měla zrzavé odlesky a mám pihy, tak jsem si říkala, že to zkusím a uvidíme. Trošičku si sama na sebe zvykám a nepřipadá mi to špatné. Ale jsou i lidé, kterým se to nelíbí,“ řekla Soukalová.

„Příteli se to líbí možná víc než dřív,“ dodala sportovkyně, která se nikdy na závody nezapomněla nalíčit. Trenéry tím někdy trochu rozčilovala, ale ukázala, že ani ve vrcholovém sportu nemusí žena přestat dbát o zevnějšek a zřejmě tím inspirovala i jiné závodnice.

“Od doby, co jsem se zařadila k biatlonové špičce, začala jsem ve startovním poli potkávat spoustu sportovkyň, které se začaly líčit, ačkoli to dřív nedělaly,“ říká.

„Kolikrát jsem byla terčem kritiky ze strany trenérů a bylo pro mě těžké to přetrpět. Ale jsem ráda, že jsem je neposlechla a vždy si stála za svým,“ dodává jedna z našich nejkrásnějších sportovkyň.