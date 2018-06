Gabriela Soukalová: V osobním životě jsem moc šťastná

Bilancování na konci roku je pro Gabrielu Soukalovou snadné. Byl to šťastný rok po všech stránkách. Olympijské medaile ale převažuje láska. „Asi to nebude znít, jak by mnozí čekali, ale ta sportovní stránka to asi moc není. Nejvýznamnější pro mě bylo, že jsem začala být moc šťastná v osobním životě a teď v poslední době i zdravá,“ říká Soukalová.

O novém vztahu nechtěla mluvit po domluvě s partnerem, který je přeci jen zkušenější, co se týká mediálního vystupování. Navíc nechtěla nic uspěchat. „Člověk ze začátku toho druhého trochu poznává a myslím, že všechny dobré věci mají čas,“ říká biatlonistka.

Na svátky odcestovala do zahraničí, protože doma sněhové podmínky neumožnily trénink, ale s přítelem se neodloučili. Vánoce trávila s Petrem Koukalem a plánuje ho seznámit i se svou sportovní disciplínou. Tu jeho už vyzkoušela, ale badmintonistka z ní zřejmě nebude. „Hráli jsme spolu a bylo to pro mě strašně těžké. Já ani nečekala, že to bude taková makačka,“ říká Soukalová.