Gabriela Soukalová a Petr Koukal se svlékli. Bojují tak proti rakovině

V rodině Gabriely dopadla rakovina na tatínka. Petr si jí s operací i následnou chemoterapií prošel sám. Před čtyřmi lety mu ji doktoři našli na varleti.

„Že něco není v pořádku, jsem věděl dva měsíce. A vyčítal jsem si každý den, o který jsem k doktorovi nešel dřív,“ říká dnes Koukal. Co sám zanedbal, se teď snaží vštípit ostatním. Natočil film, objíždí školy, založil vlastní projekt.

„Když my chlapi máme něco s autem, hned běžíme do servisu. Ale když se něco stane přímo nám, neběžíme nikam,“ tvrdí. A proto své snažení nazval podle povinných kontrol aut: STK pro chlapy.

Do boje teď přizval i svoji partnerku Gabrielu Soukalovou. Oba je zlákal nápad s názvem Ruce na prsa, který bojuje proti rakovině prsu. A aby byli více vidět a slyšet, nafotili nejodvážnější fotky ve svém životě. Před objektiv si stoupli nazí. A právě tyto fotografie mají premiéru ve čtvrtečním Magazínu DNES. Snažili se jimi poukázat na to, že by se lidé neměli stydět. Že by se o svých zdravotních problémech měli naučit mluvit.

„My ženy to máme snazší, protože se spolu o zdraví dokážeme bavit. Začíná to už v dětství, když nás máma poprvé vezme na gynekologii. Tam rychle pochopíme, co, kdy, proč a jak často,“ řekla Soukalová.

„Říká se tomu paměťová stopa, my ji nemáme. Stydíme se říct, co nám je, nedejbože přitom použít slovo varle. Nás táta v dětství nevezme na urologii, protože tam sám nikdy nebyl. A ty příběhy, které slýchám od doktorů, jsou hrozné,“ dodal Koukal.

Během rozhovoru dostane Koukal e-mail. Jeden ze stovek za poslední roky. Píše otec devatenáctiletého kluka, sportovce. Synovi našli rakovinu varlete a čeká ho chemoterapie. „I kdyby můj příběh pomohl jednomu jedinému z nich,“ říká Petr.