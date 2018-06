Snažili se nás rozdělit, říkají Soukalová s Koukalem

Každý máte sezonu jindy. Kolik dní v roce jste vlastně strávili spolu?

Koukal: Tak dva nebo tři měsíce. Na začátku to bylo trochu víc, protože jsme se potkali, když Gábině sezona skončila. A teď je zase doba, kdy spolu můžeme trávit víc času. Brzy ale přijdou čtyři měsíce, kdy se skoro neuvidíme.

Soukalová: To je jediný důvod, proč se mnou Petr ještě je (smích).

Koukal: Je fakt, že když jsme spolu víc než čtyři dny v kuse, jsme z toho trochu nesví (usmívá se).

Na začátku vašeho vztahu jste za Gábinou přijel na soustředění, kde trénovala s mužskou reprezentací. Co si vybavíte?

Koukal: Čekalo tam na mě dvanáct vlčáků v čele s trenérem. A do toho taky manažer Jirka Hamza na telefonu.

Cítil jste nedůvěru?

Soukalová: Velkou, to vám můžu odpovědět za něj.

Koukal: Ano, ale hlavně mi přišlo nefér, jak se chovali ke Gábině a hodně jsem s tím bojoval.

Soukalová: Snažili se nás rozdělit, ale otočilo se to proti nim. Čím víc mě štvali proti Petrovi, tím víc jsem chtěla být s ním.

Koukal: Jsem rád, že teď už nás berou jako pár. Ale vyslechl jsem si svoje.

Nejspíš se báli, že Gábina kvůli vám nechá biatlonu.

Koukal: To byl jeden z důvodů. Další byl podle mě ego, alespoň u některých lidí. U jejího manažera Jirky Hamzy pak převažovala především obava o Gabčinu kariéru, což je pochopitelné. Vše jsme si vyříkali jako chlapi a jsem za to rád. Pak začala sezona a já si přál, aby všem těm, co byli proti nám, nějakým velkým výsledkem zavřela pusu. Pamatuju si jako dnes, jak v prvním závodě přijela na první položku, nechala tam čtyři terče z pěti a skončila na 74. místě. Vzal jsem do ruky telefon a čekal, kdy mi její manažer zavolá.

A?

Koukal: Volal. Povídá: „Vidíš to? Já jsem ti to říkal.“ Odpověděl jsem, že se to poddá, že se bude zlepšovat a nejpozději na mistrovství světa už to bude zase ta Gábina, která vyhrává. Získala tam nakonec stříbro.

Co vaše budoucnost, Gábino? Zimní olympiáda v Jižní Koreji v roce 2018. A dál?

Soukalová: Pořád si hřeju naději, že mě jednou zaměstnají jako sekuriťáka. Když už mám tu zbraň (směje se). Docela často se nad svou budoucností zamýšlím, ale nic moc jsem nevymyslela.

Přitom máte hodně možností: umělecké rytectví, kterému jste se vyučila, nebo zpěv, což je váš koníček.

Soukalová: Prorazit v obou těch činnostech je hodně těžké.

Koukal: Ona fakt umí zpívat. Teď jsme zrovna natočili píseň STK song a k tomu i klip. Po těch loňských fotkách je to další výrazný počin mého nadačního fondu a podle mě skvělé promo projektu STK PRO CHLAPY. Píseň je o rakovině a tak trochu i o nás dvou. Zpívá tam Gábina s beatboxerem Nastym.

A vy?

Koukal: Já tam hraju hudebního producenta a doktora. Asi to neudělá takovou díru do světa jako ty fotky, které byly pro někoho možná šokující. Ale zase by to mohla vysílat rádia a televize. Přál bych si, aby to byla internetová skladba roku na Českém slavíkovi. Pro Gábinu to třeba může být startovací moment kariéry zpěvačky (směje se).