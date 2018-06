Gabriela Partyšová se tajně provdala za podnikatele Daniela Farnbauera

Svatba byla velkým překvapením pro všechny jejich známé a příbuzné. Do poslední chvíle totiž kromě Gábiny a Daniela neměl téměř nikdo tušení, co se vlastně má dít. „Svatebčané“ měli za to, že jdou do jedné z luxusních pražských restaurací pouze na narozeninovou oslavu. Veselku potvrdila Partyšová webu Expres.cz.

S Danielem prý Gábina začala randit teprve minulý rok v lednu. A protože to byla láska jako trám, rozhodli se ji zpečetit svatbou. Původně přitom svatbu neřešila. „Rozhodně je to opravdu budoucnost. Oba jsme si manželstvím prošli a není to na pořadu dne,“ sdělila.

Moderátorka se ani netají tím, že by s partnerem chtěla dítě a synovi Kristiánovi, kterého má z předchozího manželství s Josefem Koktou, by ráda pořídila sourozence. „Moc bych si přála holčičku, ale i za druhého kluka bych byla moc ráda. I kdyby se nezadařilo, děkuju bohu, že mám Kristiánka,“ řekla minulý rok v červenci Partyšová.

Před rokem ukázala Partyšová přítele médiím: