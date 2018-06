Daniel je můj osudový muž a moc si přeji holčičku, přiznává Partyšová

„Já jsem nikdy do nového vztahu nešla rychle a snažila se vzájemně poznávat. Teď je to ještě o něco jiné, oba s partnerem máme za sebou jedno manželství a děti. Nebylo by dobré do něčeho jít po hlavě,“ přiznala Partyšová, která si svůj vztah náležitě hýčká.

„Snažíme si své soukromí hlídat, a to především kvůli rodině a dětem,“ dodala moderátorka, která by ráda rodinu v budoucnu zvětšila o dalšího potomka. „Moc bych si přála holčičku, ale i za druhého kluka bych byla moc ráda. I kdyby se nezadařilo, děkuju bohu, že mám Kristiánka,“ prozradila kousek ze svých přání moderátorka.

Partyšová si je jistá, že nynější partner je ten pravý, se kterým by potomka chtěla a v budoucnu by se nebránila ani druhému manželství. „Rozhodně je to opravdu budoucnost. Oba jsme si manželstvím prošli a není to na pořadu dne. Svatbě se nebráním, ale ani po ní neprahnu. Důležité je být šťastný a vzájemně si důvěřovat,“ dodala.

Svůj vztah nyní prověřuje i z pohledu jógy, které totálně propadla a díky níž si tělo udržuje v kondici. Nyní chce do cvičení zapojit i partnera, jelikož její jogínka Kateřina Burešová předcvičuje i párovou jógu. „Tento způsob jógy dokáže prověřit vzájemné propojení lidí. Zatím to cvičím s ní, nebo s Kristiánem, ale chystám se i na Daniela. Věřím, že se mu to bude líbit,“ s úsměvem přiznává šťastná Partyšová.