Kde je tajemný partner? Gabriela Partyšová je stále samoživitelka

„Jsem spokojená tak, jak žiju a každý den děkuju tam nahoru, že mám zdravého syna, že může chodit do skvělé školy a že se máme hezky. Taky děkuji svým rodičům, kteří mi po rozpadu manželství hodně pomáhají. A také děkuji za práci, kterou mám moc ráda a díky které mohu živit rodinu,“ říká Gabriela Partyšová, která tak naznačuje, že vážný vztah v jejím osobním životě zatím zřejmě není.

I svátky trávila u rodičů. „Bylo nám spolu moc fajn. Kristian dostal od Ježíška lyže, které si moc přál, a já piáno, na které hraju od svých čtyř let. Moje před dvěma lety dosloužilo, a to bylo funkční celých dvacet let, takže mě Ježíšek moc překvapil a dojal,“ dodala moderátorka, která si hned po Vánocích užívala první sněhové nadílky v Jeseníkách.

„Vyrazili jsme tam hned druhý den po svátcích i s mou sestrou a jejími dětmi. Milujeme Jeseníky, protože naše rodina pochází z Moravy a jezdila jsem na tamních svazích už jako malá holka.“

Pro Partyšovou byl loňský rok přelomový v mnoha směrech. Po dlouhé pauze se vrátila do Snídaně s Novou na Novu, kde začínala, a poprvé vypravila syna Kristiana do školy. Vidí na něm velké pokroky, a především si uvědomuje, že se z dítěte stává chlapec, který jí doslova roste před očima.

„Kristiánek je skvělej kluk. Škola ho baví, má výbornou paní učitelku, která děti krásně motivuje. Pomalu se z něj stává chlapec, kterého zajímá vše kolem. Baví ho učení, miluje fotbal, hraje za FC Kunice, a ke sportům má vůbec dobrý vztah, protože ho k nim vedu. V dnešní době se podle mě musí děti neustále hýbat, jinak by shnily u virtuální reality,“ uzavírá se smíchem Gabriela Partyšová.

