Gabriela Partyšová: Prožívám osudovou lásku. Svatbu neřeším

„My nic nepředstíráme. Je nám spolu moc dobře. Rádi si vyjdeme do společnosti, ale rádi trávíme čas i doma s našimi dětmi. Pro mě osobně je Daniel osudová láska, která přišla v době, kdy jsem nic moc neočekávala. Náš vztah je strašně intenzivní a hezký a jsem šťastná, že mám člověka, kterého miluji,“ svěřila se Partyšová.

„Partnerka to řekla i za mě. Máme vztah, který nás naplňuje, a věřím, že je napořád,“ doplnil Farnbauer.

Dvojice se seznámila v prosinci loňského roku a brzy tedy oslaví roční výročí. Rok společného života je už přeci jen tak trochu závazek do budoucna, o svatbě prý však zatím ani jeden nepřemýšlí.

„Na to nechci odpovídat, je to velice osobní věc a ne věc veřejná. Myslím si, že pokud si lidé důvěřují, je jim spolu dobře, tak proč vztah, který se vybudoval na pevných základech, nezpečetit. U nás je to zatím otázka budoucnosti. Rok známosti není tak dlouhá doba a ještě se stále poznáváme. Ale nikdy neříkej nikdy,“ prohlásila Partyšová.

Moderátorka i podnikatel prý mají své bývalé vztahy vyřešeny. „Je to za námi a teď žijeme spolu a pro sebe. Minulost je za námi a nevracíme se k ní,“ dodal Farnbauer.