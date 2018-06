Gabriela Osvaldová jezdila na katamaránu

"Dovolenou jsem prožila na trochu podivném dopravním prostředku. Objeli jsem s kamarády chorvatské ostrovy na katamaránu. Víte, co to je? Taková loď, která má dva plováky a uprostřed je plošina a na té sedí kapitán. Ve špice plováku se bydlí. Je tam sice místo asi tak na dva spacáky, ale stačilo to. Celou tuhle šílenou cestu organizoval můj kamarád, což je největší dobrodruh, kterého znám. Podle toho to taky vypadalo! "."

