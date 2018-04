Porod byl krásný, ale hormony v šestinedělí horor, říká Lašková

Moderátorka a královna krásy z roku 2013 dorazila na otevření nového luxusního butiku. Syna nevzala mezi novináře a zajistila mu hlídání.

„Je to trochu zvláštní pocit, že ho nemám u sebe. Člověk si ale na to musí zvyknout, přece jenom to miminko mám pořád u sebe, a když ho pak máte někomu poprvé svěřit, tak jsem z toho nebyla úplně klidná. Ale na druhou stranu je napapaný, přebalený, spokojený a spinká v kočárku kousek ode mě. Musím se taky trochu nadechnout, abych na něj nebyla tak fixovaná,“ řekla novopečená maminka.

Mateřství si moderátorka opravdu užívá, ale přestože je Benedikt hodné miminko, často bojuje s únavou z nevyspání.

„Na to nevyspání jsem si musela zvyknout. Je to nový režim, na který jsem nebyla zvyklá,“ přiznala s tím, že má naštěstí obětavého manžela Filipa, který jí se vším rád pomůže.

„On se v tom také našel, takže pomáhá. Je samozřejmě hodně v práci, a tak si to pak musí o víkendu kompenzovat a já ho maximálně nechávám, i když bych samozřejmě nejradši všechno dělala sama. Jedině špinavé plínky nejsou úplně jeho nejoblíbenější činností, ale pak hezky hlásí, jak ho krásně přebalil a zvládá to fakt hezky,“ tetelila se blahem Lašková.

Ačkoliv se na příchod svého prvního potomka moc těšila, první týdny s novorozencem nebyly vůbec růžové.

„V péči o miminko mě nic nepřekvapilo, ale na co jsem nebyla připravená, tak to byly hormony v šestinedělí. Přiznám se, že mě první týden naprosto dostaly. Plakala jsem, aniž bych věděla proč, přepadala mě úzkost a vůbec jsem si nevěděla rady. Ty hormony si prostě fungovaly po svém. Po tom prvním týdnu to ale bylo lepší a teď už jsem v pohodě,“ smála se šťastná maminka, která by prý šla na porodní sál klidně znovu.

„Detaily si nechám pro sebe, ale porod probíhal bez problému a moc ráda na něj vzpomínám. Snažím se nezapomenout ani na tu bolest a na to všechno, čím jsem prošla, protože to bylo krásné. Manžel tam byl se mnou a byl mi tou největší oporou. Jak všichni říkají, že až na to zapomenou, tak si tím možná projdou znovu, tak já bych tím klidně prošla znovu hned,“ dodala.