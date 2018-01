Těhotná miss Lašková: Dojme mě i reklama, bouři hormonů ale zvládám

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma

Ačkoliv Gabriela Lašková přiznává, že je hodně emotivní člověk, hormonální bouře spojená s těhotenstvím s ní nezamávala tolik, jak se obávala. „To už by mi bylo mého muže asi líto,“ řekla týdeníku 5plus2 moderátorka. Právě blížící se narození prvního dítěte Gabrielu zbavilo zbytečné trémy z přímých přenosů.

V březnu se stanete poprvé maminkou. Jak těhotenství prožíváte?

Začínám si uvědomovat, jak strašně rychle vše letí a kolik věcí ještě musím zařídit. Začínáme sedmý měsíc, a jak všichni dobře víme, v devátém to všechno končí. A to je za chvilku! Na druhou stranu si to pořád hrozně užívám.

A co pověstné těhotenské hormonální výkyvy? Je snadnější vás teď rozplakat?

Jsem hodně citlivá i normálně. Dojímají mě občas i televizní reklamy. Ale to není těhotenstvím. Není to tak hrozné, jak se říká, že v rámci hormonové bouře je to mnohem intenzivnější. To už by mi bylo mého muže asi líto.

Zmínila jste, že je třeba hodně věcí pro miminko ještě zařídit. Máte nějaký seznam, na kterém si odškrtáváte, co už je hotovo?

Existuje spousta seznamů toho, co by všechno maminky měly mít. Ani jsem netušila, kolik jich je! (smích) Jeden jsem si ale nakonec dala dohromady a pracně proškrtala s pomocí mé sestry, která je maminka od dvou dětí, má to v malíčku a hlavně ví, co člověk opravdu reálně potřebuje a co ne.

Jste taková ta nastávající maminka, která po večerech studuje knížky o porodech, mateřství, výchově?

Když už se chci něco dozvědět, tak se raději obracím na knížky než na internet. Různým diskuzím se vyhýbám, tam je až moc názorů. Mám spoustu knížek od kamarádek, některé jsem si půjčila, některé koupila a pomalu si je pročítám. Není to ale tak, že bych v nich v jednom kuse ležela a snažila se nastudovat úplně všechno. Myslím, že si člověk stejně všechno musí takzvaně ochmatat sám, až miminko na svět přijde. I kdybych načetla stovky kapitol o tom, co dělat v prvních týdnech, stejně budu vyplašená, až přijde na věc, v tom dobrém slova smyslu. Lehká obava se objevuje, ale absolutně převládá pocit, že se strašně moc těším. Jediné, čeho se už teď upřímně bojím, je výchova. To přiznávám.

Myslíte si, že budete přísná máma? Já si vás tak po pravdě vůbec neumím představit.

(zamýšlí se) Jo! Jestli to bude tak jako s naším psem, tak já budu určitě ta přísnější. Maminky většinou bývají ty přísné, protože jsou to ony, kdo vychovávají a jsou s malými dětmi častěji a pak přijde milující tatínek, který všechno dovolí. Myslím, že my budeme v tomhle ohledu ukázkový případ.

Gabriela Lašková ■ Narodila se 11. února 1990 v Chotěboři.

■ Ještě za svobodna coby Kratochvílová se v roce 2013 stala Českou Miss.

■ Kromě modelingu při studiu na gymnáziu působila v týmu mažoretek, s nímž se v roce 2013 stala vicemistryní Evropy.

■ Od léta 2014 moderuje Zprávy na Primě ve dvojici s bývalým desetibojařem Romanem Šebrlem.

■ V červnu 2016 si vzala Filipa Laška, se kterým čeká dítě.

Máte už představu o tom, na jak dlouho zmizíte z televizních obrazovek?

To kdybych věděla… Přiznám se, že ani neumím odpovědět na otázku, kdy z obrazovek zmizím. Na jak dlouho to bude, to už vůbec nevím. Pokud mi to dovolí on (ukazuje na bříško, pozn. red.) a budeme se oba cítit dobře, ráda bych zatím zůstala co nejdéle. Co si budeme povídat, také to záleží na tom, zda se ještě vejdu za zpravodajský pult a do šatů. (smích) Rozhodně ale nechci nic přehánět. Zatím je všechno hodně otevřené. No a kdy se vrátím, opět závisí na něm. Ráda bych do práce brzy opět naskočila, protože je flexibilní a dá se toho při ní hodně zvládnout, ale nechci, aby to bylo na úkor miminka.

Od doby, kdy jsme spolu naposledy dělaly rozhovor, uběhly tři roky. Tehdy jste přiznala, že při moderování Zpráv na Primě bojujete s velkou nervozitou. Jak jste na tom dnes? Stala se už z práce rutina?

V pozitivním slova smyslu vlastně ano. Jde o to, že v poslední době, konkrétně za posledních pár měsíců, jsem se zbavila té své velmi protivné nervozity. Dříve jsem byla schopná se dopředu nervovat takovým způsobem, že pak jazyk zakopával, slova se vytrácela a nedokázala jsem se na moderování v klidu soustředit. Od té doby, co jsem těhotná, si říkám, že jsou daleko horší věci a dokážu to brát trochu s nadhledem. Daleko víc už věřím sobě a tomu, že dokážu správně zareagovat. Musím říct, že je to moc příjemný pocit jít do studia s tím, že se nemusím stresovat a s vědomím, že to zvládnu. Moje sestra mi slibovala, že přesně tohle s těhotenstvím přijde a měla pravdu.

Projevilo se tohle vaše zklidnění i v něčem jiném?

Překvapivě v řízení auta. Řídím teprve krátce, něco přes půl roku. Řidičský průkaz mám sice dlouho, ale nejdřív jsem k řízení neměla moc příležitostí, pak už jsem to ani moc nevyhledávala a začala se ve mně probouzet jakási panika, že už to ani nezvládnu. Nakonec byla tahle panika tak veliká, že když jsem v rámci České Miss měla k dispozici výherní auto, řídila jsem ho opravdu jenom párkrát. Většinou to bylo na manželovi. Všichni mi říkali, že jsem padlá na hlavu, když mám auto a neřídím ho. Dlouho jsem se k tomu odhodlávala, a když to přišlo, našli jsme pro mě ideální auto – automat. (smích) Párkrát jsem si zajela na nákup a zjistila jsem, že to není zase tak zlé. Stačilo pár týdnů a teď si to dokonce užívám. Když třeba dlouho podélně parkuju a nejde mi to, už se nestresuju a nepanikařím. Teď to beru s nadhledem. Díky miminku. Hodnej kluk. Konečně mě něco zformovalo do sebevědomé polohy.

Pocházíte z Vysočiny, do Prahy vás přivedlo před lety studium, dnes zde máte hlavně kariéru. Když teď ale zakládáte rodinu, nezačala jste uvažovat o jiném místě pro domov?

Ano. Sice jsme si tady pořídili byt, ale brali jsme ho od začátku jako takové naše první společné bydlení. Nemáme ambice zůstávat v něm natrvalo. Oba dva jsme ze tří dětí, oba dva jsme vyrůstali v domě se zahradou a strašně rádi na to vzpomínáme. Také bychom si určitě přáli žít s dětmi v domečku. Nevím, zda to bude v mém rodném městě, protože je přeci jen trošku dál. O místě se zatím konkrétně nebavíme, ale určitě to bude mimo Prahu. Ta je sice krásná a nabízí neuvěřitelné možnosti, ale jsou i věci, které chci pro své děti jinak. Spíš bych jim přála, aby si mohly prožít dětství, jako jsme měli my.