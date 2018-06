„Gábi, dovol, abych ti poděkoval za mnohaleté partnerství,“ rozloučil se s kolegyní Roman Šebrle.

„Děkuju, to mi děláte naschvál, moc děkuju a budu se na diváky těšit, až se vrátím,“ říkala se slzami na krajíčku nastávající maminka.

Jak dlouho bude mimo televizní obrazovky, zatím neví. Záviset to bude také na jejím synovi, který se má narodit v březnu. „Ráda bych do práce brzy opět naskočila, protože je flexibilní a dá se toho při ní hodně zvládnout, ale nechci, aby to bylo na úkor miminka,“ prozradila.

Od 29. června 2014, kdy Gabriela ještě coby Kratochvílová moderovala Zprávy poprvé společně s Romanem Šebrlem, uběhlo 1 338 dnů a ve zpravodajském studiu byla stovky hodin. Přiznala, že na začátku moderování bojovala s velkou nervozitou.

„Dříve jsem byla schopná se vynervovat dopředu způsobem, že pak jazyk zakopával, slova se vytrácela a na moderování jsem se nedokázala v klidu soustředit. Od té doby, co jsem těhotná, si říkám, že jsou daleko horší věci a dokážu brát to trochu s nadhledem,“ prohlásila.

Královnu krásy z roku 2013 za moderátorským pultem zastoupí bývalá Playmate Eva Perkausová, která na Primě moderovala Top Star magazín, do něhož se po skončení mateřské vrátila Laďka Něrgešová. Perkausová se Šebrlem se poprvé představí v sobotu 3. března.

Roman Šebrle a Eva Perkausová Roman Šebrle a Gabriela Kratochvílová

„Trénuju a musím trénovat vážnější roli a seriózní výraz, přirozeně se ráda směju a jsem temperamentní, ale přeci jen ve zprávách musím mít seriózní projev. Snažím se s novou rolí a projevem, které zpravodajství vyžaduje, sžívat,“ řekla Perkausová.

„Budou to výborné zprávy, zajímavá změna. Eva je skvělá, takže nemám strach, že by to nezvládla nebo že by to neklapalo. Už se na naše první společné vysílání v sobotu moc těším,“ dodal Roman Šebrle.