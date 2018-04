Gabriela Lašková je maminkou. Syn dostal jméno Benedikt

„Neuvěřitelný pocit štěstí a lásky. Jsem maminka. Maličký Benedikt se narodil na Velký pátek, chtěli jsme si ho první dny nechat jen pro sebe, rodinu a nejbližší přátele. Ale dneska jsme si ten náš poklad dovezli domů a já už se nemohla dočkat, až se o tu radost podělím. Je to prostě neuvěřitelný,“ napsala Lašková na Instagramu k fotce při odchodu z porodnice U Apolináře. „Jak já ho miluju. A svého manžela. A našeho Huga, ze kterého je velký brácha. Je to prostě neuvěřitelný.“

Na mateřství se Gabriela Lašková ohromně těšila. Myslí si, že bude docela přísní máma. „Jestli to bude tak jako s naším psem, tak já budu určitě ta přísnější. Maminky většinou bývají ty přísné, protože jsou to ony, kdo vychovávají a jsou s malými dětmi častěji a pak přijde milující tatínek, který všechno dovolí. Myslím, že my budeme v tomhle ohledu ukázkový případ,“ prozradila.

Kdy se vrátí do práce, zatím prý není jasné. „To závisí na synovi. Ráda bych do práce brzy opět naskočila, protože je flexibilní a dá se toho při ní hodně zvládnout, ale nechci, aby to bylo na úkor miminka,“ řekla.

Gabriela Lašková patří mezi hrstku královen krásy, kterým vydržel partnerský vztah i po vítězství v soutěži. Se svým současným manželem Filipem Laškem se dali dohromady ještě před Českou Miss. Žádost o ruku přišla na řadu během exotické dovolené na Maledivách, v roce 2016 se vzali na Vysočině.