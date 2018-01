Na porodním sále mě snad nic nezaskočí, věří těhotná Gabriela Lašková

„Manžel pro něj vybral jméno, o kterém jsem si myslela, že se jedná o žert. Bohužel nebyl. Naštěstí jsme se shodli na jiném,“ prozradila Gabriela Lašková.

Momentálně s manželem svému miminku říkají malý hodný chlapeček. „Měl by to být Beran, ale kdyby přišel na svět o něco dříve, může to být Ryba, což je i manžel,“ řekla.

Spousta prvorodiček se porodu obává. To ale není případ bývalé královny krásy. „Jsem sedminásobná teta, takže i když mě to čeká poprvé, mám tolik rad a postřehů, že mě snad už nic nezaskočí,“ doufá.

Moderátorka primáckých zpráv zatím neřeší, jak dlouho zůstane na mateřské dovolené. Byla by ale ráda, kdyby s ní první týden zůstal doma i manžel. Připustila, že časem budou muset využít i služeb hlídacích tetiček nebo chůvy. „Ani jeden z nás totiž nemá rodiče v blízkosti,“ podotkla.

Nastávající maminka připustila, že se jejich rodina možná rozroste i o další děti. Zatím si s tím ale hlavu neláme. „Necháváme tomu volný průběh. Člověk si všechno nemůže nalinkovat, tak uvidíme, jak to bude,“ uzavřela Lašková, která o víkendu stihla vyrazit už na svůj čtvrtý Ples jako Brno.