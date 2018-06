Gabriela Kratochvílová: Svatba v létě nebude, není místo a čas

„Čas na přípravy sice je, ale už teď nejsou volná místa tam, kde bychom si to přáli. Kvůli rodině jsme vybrali místo na Vysočině. Další důvod je, že máme tohle léto v rodině už hodně svateb a taky práce,“ vysvětlila Kratochvílová důvod odsunu veselky.

Že by se s přítelem odjeli vzít někam do zahraničí, prý nehrozí. „Na svatbu v exotice jsem ani nepomyslela, na luxus si nepotrpím. Chci svatbu venku a chci tam mít rodinu a přátele, protože je to celé hlavně pro ně,“ říká.

V exotice ale proběhla žádost o ruku. Přítel Filip Lašek s nabídkou sňatku přišel na dovolené na Maledivách (více čtěte zde).

Kratochvílová v rozhovoru přiznala, že žádost nebyla bleskem z čistého nebe, i tak ji ovšem dojala.

„Jelikož jsme o tom předtím už několikrát mluvili, tak mě to napadlo. Také jsem si to moc přála. Nakonec jsem ale stejně byla překvapená. Měla jsem sevřený žaludek, jako když má člověk dostat první pusu. Byla to záplava emocí,“ popsala královna krásy, která se ze dne na den stala televizní hvězdou.

„Nejdřív jsem ale řekla, že se nemůžeme vzít, protože musí nejdřív požádat o svolení mého tatínka. A on mě naprosto dojal, když mi řekl, že už požádal celou rodinu. Dojímá mě to i teď s odstupem času,“ dodala.