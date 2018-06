Kratochvílová měla na TýTý nejodvážnější šaty, ale cítila se opuštěná

„Byla to jasná volba. Když jsem přišla k paní Beatě Rajské, tak jsme měly několik modelů předvybraných a tyhle byly první, které jsem si oblékla. Trochu jsme je upravily, co se velikosti týče,“ prozradila moderátorka.



„Docela se divím, že se nestydím, ale ty šaty jsou tak krásné a myslím, že je to docela ještě v míře, takže jsem neměla problém odhalit nohy,“ dodala.

V modelu, který poutal pozornost, ji obdivovalo mnoho mužů kromě jejího snoubence, který ji na TýTý nedoprovázel. Zaskočil za něj její kolega Roman Šebrle. „Původně jsem šla úplně sama, protože jsem nevěděla do poslední chvíle, že ani Romanova žena nepřijde, takže jsme na sebe tak trochu zbyli,“vysvětlila Kratochvílová. „Ale je to trochu smutné. Přiznám se, že jsem si zvykla, že na důležité akce si partnera beru, takže jsem tu taková opuštěná,“ dodala.

V sále měla ovšem řadu kolegů. Letošní TýTý si totiž rozdělily televize Prima a ČT, protože Nova z ankety vystoupila a chce založit vlastní televizní ocenění.



V sále chyběla i vítězka ceny pro zpěvačku roku Lucie Vondráčková, která vzhledem k pokročilému stupni těhotenství zůstala v Kanadě. Cenu za ni převzal její otec Jiří Vondráček. „Mrzelo mě, že jsem zapomněl říct: Ahoj, zdravím tě do Kanady a přeji, aby miminko bylo zdravé. I když to je ještě čas a já jí to samozřejmě řeknu ještě po nějakém internetovém spojení,“ řekl Vondráček, který se těší na další vnouče, i když je dědečkem jen na dálku.

Na svá vnoučata myslela po uvedení do Dvorany slávy také herečka Iva Janžurová. „Těším se, že to ukážu vnoučkům a že se budou ptát, kde jsem k tomu přišla. I když ten zájem nebude dlouhý, protože dnes jeden můj vnuk soutěží v Ostravě s violoncellem, tak ten bude asi zaujatý vlastním výkonem. Ale bude se jim to líbit, leskne se to,“ smála se Janžurová se zrcátkem v ruce.

Iva Janžurová 11.4. 2015 vstoupila do Dvorany slávy v anketě TýTý.

I když přiznává, že jsou pro ni často nejhodnotnější věci, za něž žádná ocenění nedostává, měla z TýTý velkou radost. A když celý sál tleskal vestoje, cítila dojetí. „Radost je strašně důležitá. Je důležité vzít každý kousíček štěstí, co jde kolem vás a podržet si ho. A to jak v soukromém životě, tak v tom uměleckém. Když chcete hraní dotáhnout ke svému uspokojivému pocitu, tak to dá hrozně práce a ten ohlas je potom hodně cenný,“ říká Iva Janžurová.